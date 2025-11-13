  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩১ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি 

আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার/সিনিয়র বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: রিটেইল কালেকশন

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার/সিনিয়র বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: রংপুর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

