আবুল খায়ের গ্রুপে ২০০ জনের নিয়োগ, এইচএসসি পাসে আবেদন

আবুল খায়ের গ্রুপে ২০০ জনের নিয়োগ, এইচএসসি পাসে আবেদন
আবুল খায়ের গ্রুপে ‘সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ’ পদে ২০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা সরাসরি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি অথবা সমামন পাস হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কোনো প্রকার অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ
পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ
পদসংখ্যা: ২০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমামন
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
বেতন: ১১,০০০-২২,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ১৮ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়সূচি:
সময়: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত
সাক্ষাৎকারের স্থান: বাইতুশ শরফ রোড, পুরাতন গরু বাজার, খাগড়াছড়ি-
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: প্রান্ত ভিলা, হাউস ৭৫, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা। (স্টার কাবাব অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট-এর পিছনে)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৬ এবং ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: সফিক মোড়, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর। (মাওনা চৌরাস্তা কাঁচা বাজার রোড)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: কাজী ফার্মস কিচেন (স্পাইসি হিল), মারী স্টেডিয়াম, রাঙ্গামাটি, রাঙ্গামাটি।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৭ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: ডিপো, মিল গেইট, টঙ্গী, গাজীপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৭ এবং ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: মুক্তির মোড়, থানা রোড, সাভার। (মুক্তি হাসপাতাল সংলগ্ন রেডিয়েন্ট ফার্মা ডিপো গলি)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৭ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: (পালং থানার পশ্চিম পাশে), পালং থানা মার্কেট, শরীয়তপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেগা কমপ্লেক্স, কাঁচপুর, নারায়ণগঞ্জ। (ডাচ্ বাংলা ব্যাংক ভবনের নিচতলায়)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: ডিপো, আকুয়া বাইপাস,ময়মনসিংহ। (মারকাজ মসজিদের বিপরীতে)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৮ এবং ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: (দারুল এহসান মাদ্রাসার বিপরীতে), কুলপদ্দি চৌরাস্তা, কালকিনি রোড, মাদারীপুর সদর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: নিজাম প্লাজা, পল্লী বিদ্যুৎ, আশুলিয়া। (ডাচ্ বাংলা ব্যাংক-এর বুথ সংলগ্ন)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: সুখের ঠিকানা, নিমতলা, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ। (বাটা শোরুম সংলগ্ন)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: চাউল বাজার (রুপন স্টোরের পাশে), বাজার ঘাটা, কক্সবাজার।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৯ এবং ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: ডিপো, মুচির মোড় থেকে উত্তর পাশে, উত্তম মৌলভীপাড়া, রংপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: ২/২৫, রাজিয়া সুলতানা রোড, মোহাম্মদপুর চৌরাস্তা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: মুন্সিগঞ্জ দশতলা মোড়, মুন্সিগঞ্জ। (উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গেট-এর সামনে)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: ঘোষেরচর, দক্ষিণ পাড়া (বোর্ড অফিসের পাশে), গোপালগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: দীঘাপতিয়া হাই স্কুল রোড়, দুই তলা মসজিদের বিপরীতে,নাটোর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: বদর টাওয়ার, ট্রাস্ট ব্যাংক ভবন, ই-ব্লক, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১০ এবং ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের টোব্যাকো অফিস ,গ্রামীন ট্রাভেলস বাস স্ট্যান্ডের পাশে, সি সি ডিবি মোড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: ডিপো, রায়ের মহল বড় মসজিদের বিপরীত পাশে, বয়রা বাজার, খুলনা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: সুরমা মার্কেট (দ্বিতীয় তলা), সুনামগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১১ এবং ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিনা ট্রেডার্স, আদর্শ কলনী ব্রীজ, (বাস টারমিনালের পূর্ব পাশে,সরকারি শিশু পরিবার রোড,ঠাকুরগাঁও।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: ইকবাল এন্টারপ্রাইজ, জুগিডর, মৌলভীবাজার।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: চৌমুহনী পশ্চিম বাজার (বাংলাদেশ ব্যাংক বিল্ডিং), নোয়াখালী।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৩ এবং ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: মোকাম বাড়ী, পইল রোড, শায়েস্তা নগর, হবিগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৪ এবং ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: দক্ষিণ বান্ধানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীত গলি, সাখারিপাড়া, লক্ষীপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৪ এবং ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: ডিপো,উডল্যান্ড বাবু স্টোরের বিপরীতে, মাদারশাহ,কুষ্টিয়া।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: প্রেরণা এন্টারপ্রাইজ, মেহেরপুর কাথুলি বাসস্ট্যান্ড এর পাশে, মেহেরপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: কাজী অফিস গলি, কিল্লার পুল, নারায়ণগঞ্জ। (বরফ কলের বিপরীত পাশে)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: কামার গাঁও, নরসিংদী। (বড় মসজিদ সংলগ্ন)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: তাইনা এন্টারপ্রাইজ, বড় বাজার শেখপাড়া, পুজা মন্দিরের পাশে,চুয়াডাঙ্গা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: ঔষধ ফ্যাক্টরী মোড় (আকন ভ্যারাইটিস স্টোরের পাশে), পোর্ট রোড, হাসনাবাদ, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেসার্স ইব্রাহিম ট্রেডার্স,আই এইচ টি ভবনের সামনে, মহিসাকুন্ড, ঝিনাইদহ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: বকুলতলা (লঞ্চ ঘাট রোড), পাল বাজার, চাঁদপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: সাবালিয়া রেল স্টেশন রোড (ঘারিন্দা বাইপাস থেকে লাকি বিড়ি ফ্যাক্টরির ২০০ গজ সামনে), টাঙ্গাইল।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: পুরাতন কোর্ট স্টেশন, নেত্রকোনা। (কোর্ট স্টেশন মসজিদের সামনে)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: হাবিবুর রহমান সড়ক, কেশব মোড়, ইউটোপিয়া কোচিং সেন্টার এর পাশে,মাগুরা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: ডিপো, (ইউরেকা পলিটেকনিক্যাল), আলী চেয়ারম্যান মার্কেট, ছয় মাইল, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: মৃত আয়ুব হোসেন বাড়ি, যুব উন্নয়নের বিপরীতে, মাগুরা রোড, দূর্গাপুর, নড়াইল।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল কাশেম বিল্ডিং, সারকুলার রোড, ভোলা পৌরসভা, ভোলা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: অলি মিয়া ভবন (৩য় তলা), বনিকপট্টি,পুরান বাজার, পটুয়াখালী।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সাক্ষাৎকারের স্থান: চুন্নু ভবন, (গ্রীন হসপিটালের পাশে), আলীপুর,ফরিদপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ