জনবল নিয়োগ দেবে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ পিএম, ০৬ এপ্রিল ২০২৬
ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডে ‘টেরিটরি সেলস ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ২৮ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন প্রার্থীরা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড

পদের নাম: টেরিটরি সেলস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ
অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮-৩২ বছর
কর্মস্থল: বরিশাল, কুমিল্লা, সিলেট, টাঙ্গাইল

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

আরও পড়ুন  

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৩ জনের চাকরির সুযোগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৩ জনের চাকরির সুযোগ

ট্যুরিজম বোর্ডে একাধিক নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

ট্যুরিজম বোর্ডে একাধিক নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

ঢাকা সেনানিবাসের অধীনে ১২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

ঢাকা সেনানিবাসের অধীনে ১২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন