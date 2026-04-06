অফিসার পদে জনবল নেবে পলমল গ্রুপ, কর্মস্থল চট্টগ্রাম
পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা/বিএসসি/এমএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
বিভাগের নাম: কিউএ
পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা/বিএসসি/এমএসসি (কেমিস্ট্রি)
অভিজ্ঞতা: ২-৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
