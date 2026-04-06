অফিসার পদে জনবল নেবে পলমল গ্রুপ, কর্মস্থল চট্টগ্রাম

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১৭ পিএম, ০৬ এপ্রিল ২০২৬
পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের লোগো। ফাইল ছবি

পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা/বিএসসি/এমএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
বিভাগের নাম: কিউএ

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা/বিএসসি/এমএসসি (কেমিস্ট্রি)
অভিজ্ঞতা: ২-৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

আরও পড়ুন  

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৩ জনের চাকরির সুযোগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৩ জনের চাকরির সুযোগ

ট্যুরিজম বোর্ডে একাধিক নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

ট্যুরিজম বোর্ডে একাধিক নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

ঢাকা সেনানিবাসের অধীনে ১২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

ঢাকা সেনানিবাসের অধীনে ১২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন