মেরী স্টোপসে নিয়োগ, বেতন ৫০ হাজার টাকা

মেরী স্টোপসে নিয়োগ, বেতন ৫০ হাজার টাকা
আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান মেরী স্টোপস বাংলাদেশ ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৬ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
এক নজরে মেরী স্টোপস বাংলাদেশ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|তথ্যের ধরন
|বিবরণ
|প্রতিষ্ঠানের নাম
|মেরী স্টোপস বাংলাদেশ
|বিভাগের নাম
|ইন্টারনাল অডিট
|পদের নাম
|অফিসার
|পদসংখ্যা
|নির্ধারিত নয়
|চাকরির ধরন
|বেসরকারি, চুক্তিভিত্তিক
|কর্মক্ষেত্র
|যে কোনো জেলায় দায়িত্ব পালনযোগ্য
|প্রার্থীর ধরন
|নারী-পুরুষ
|শিক্ষাগত যোগ্যতা
|স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)
|অভিজ্ঞতা
|৩-৫ বছর
|বেতন
|৫০,০০০ টাকা ( অন্যান্য সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে)
|বয়সসীমা
|নির্ধারিত নয়
|সুত্র
|বিডি জবস
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ৬ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদনের শেষ তারিখ: ১২ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন মেরী স্টোপস বাংলাদেশ।
এমআইএইচ