মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ পদে প্রমি এগ্রো ফুডসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৬ পিএম, ০৭ এপ্রিল ২০২৬
প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেডর লোগো। ফাইল ছবি

প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেড ‘মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

এক নজরে প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬

তথ্যের ধরন বিবরণ
প্রতিষ্ঠানের নাম প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেড
বিভাগের নাম করপোরেট সেলস অ্যান্ড মডার্ন ট্রেড
পদের নাম মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা ২০ জন
চাকরির ধরন বেসরকারি, ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন নারী-পুরুষ
শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবিএ অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা ২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা ২৪-৩৫ বছর
সূত্র বিডি জবস

আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য


আবেদন শুরু: ১ এপ্রিল ২০২৬
আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ এপ্রিল ২০২৬
আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেড

