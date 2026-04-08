  2. জাগো জবস

অফিসার পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নগদ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
নগদ লিমিটেডে নিয়োগ। ফাইল ছবি

অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেড ‘ফিল্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৮ এপ্রিল আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএস অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

এক নজরে নগদ লিমিটেডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬

তথ্যের ধরন বিবরণ
প্রতিষ্ঠানের নাম নগদ লিমিটেড
পদের নাম ফিল্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার 
পদসংখ্যা ১০ জন
চাকরির ধরন বেসরকারি, ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন নারী-পুরুষ
শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা ৩-৫ বছর
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা নির্ধারিত নয়
সূত্র বিডি জবস

আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

  • আবেদন শুরু: ৮ এপ্রিল ২০২৬
  • আবেদনের শেষ তারিখ: ১৯ এপ্রিল ২০২৬
  • আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
  • কর্মস্থল: যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন নগদ লিমিটেড

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৩ জনের চাকরির সুযোগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৩ জনের চাকরির সুযোগ

ট্যুরিজম বোর্ডে একাধিক নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

ট্যুরিজম বোর্ডে একাধিক নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

ঢাকা সেনানিবাসের অধীনে ১২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

ঢাকা সেনানিবাসের অধীনে ১২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন