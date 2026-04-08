অফিসার পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নগদ

অফিসার পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নগদ
অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেড ‘ফিল্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৮ এপ্রিল আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএস অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
এক নজরে নগদ লিমিটেডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|তথ্যের ধরন
|বিবরণ
|প্রতিষ্ঠানের নাম
|নগদ লিমিটেড
|পদের নাম
|ফিল্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার
|পদসংখ্যা
|১০ জন
|চাকরির ধরন
|বেসরকারি, ফুল টাইম
|প্রার্থীর ধরন
|নারী-পুরুষ
|শিক্ষাগত যোগ্যতা
|স্নাতক অথবা সমমান
|অভিজ্ঞতা
|৩-৫ বছর
|বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
|আলোচনা সাপেক্ষে
|বয়সসীমা
|নির্ধারিত নয়
|সূত্র
|বিডি জবস
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ৮ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদনের শেষ তারিখ: ১৯ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- কর্মস্থল: যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন নগদ লিমিটেড।
