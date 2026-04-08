মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) ‘অ্যাসোসিয়েট’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৮ এপ্রিল আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
এক নজরে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির (এমটিবি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|তথ্যের ধরন
|বিবরণ
|প্রতিষ্ঠানের নাম
|মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি)
|বিভাগের নাম
|এয়ার লাউঞ্জ
|পদের নাম
|অ্যাসোসিয়েট
|পদসংখ্যা
|নির্ধারিত নয়
|চাকরির ধরন
|বেসরকারি, ফুল টাইম
|প্রার্থীর ধরন
|নারী-পুরুষ
|শিক্ষাগত যোগ্যতা
|স্নাতক অথবা সমমান
|অভিজ্ঞতা
|২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
|বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
|আলোচনা সাপেক্ষে
|বয়সসীমা
|নির্ধারিত নয়
|সূত্র
|বিডি জবস
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ৮ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদনের শেষ তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- কর্মস্থল: যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি)।
