আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরিতে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা

আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরিতে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা
আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেডে ‘হিসাবরক্ষক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানটিতে বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেড
পদের নাম: হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএস (অ্যাকাউন্টিং) অথবা স্নাতকোত্তর (হিসাববিজ্ঞান)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১৯,০০০-২০,০০০ টাকা। এছাড়াও থাকছে উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, চিকিৎসা সেবা সুবিধা, আবাসন সুবিধা, ইন্টারনেট বান্ডেল, মোটর সাইকেল জ্বালানি ও মেরামত বিল (এরিয়া ইনচার্জ) এবং অন্যান্য সুবিধা।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এএসএম