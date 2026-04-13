প্রাণ গ্রুপের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

প্রাণ গ্রুপের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ ‘কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভ এবং টেলিসেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমায় সরাসরি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি পাস অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। শুধুমাত্র নারী প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
এক নজরে প্রাণ গ্রুপের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|তথ্যের ধরন
|বিবরণ
|প্রতিষ্ঠানের নাম
|প্রাণ গ্রুপ
|পদের নাম
|কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভ এবং টেলিসেলস এক্সিকিউটিভ
|পদসংখ্যা
|নির্ধারিত নয়
|চাকরির ধরন
|বেসরকারি, ফুল টাইম
|প্রার্থীর ধরন
|নারী
|শিক্ষাগত যোগ্যতা
|এইচএসসি অথবা স্নাতক
|অভিজ্ঞতা
|প্রযোজ্য নয়
|বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
|আলোচনা সাপেক্ষে
|বয়সসীমা
|নির্ধারিত নয়
|সূত্র
|প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তি
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- প্রার্থীর ভালো টাইপিং ও গতিসহ কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে।
- সুন্দর বাচনভঙ্গি ও যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।
- অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ উভয় প্রার্থীই আবেদন করতে পারবে।
- কর্মস্থল: খুলনা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
সাক্ষাৎকারের স্থান: বাংলাদেশ পলি প্রিন্টিং ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, কাটাখালী, বাগেরহাট, খুলনা। প্রার্থীরা কিউআর স্ক্যান করে আবেদন করতে পারবেন।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ১৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ (শুক্রবার), সকাল ৯টা।
- আরও পড়ুন
বিমান বাহিনীর নতুন বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর হলেই আবেদন
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ১৯৭
১০৮ জন সহকারী পরিচালক নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, আবেদন ২০০ টাকা
১৯১ জনকে নিয়োগ দেবে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, এইচএসসি পাসেই আবেদন
১০৩ জনকে নিয়োগ দেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ৯০টি
৬১ জনকে নিয়োগ দেবে মোংলা কাস্টম হাউজ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
