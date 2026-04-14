মার্কেটিং অফিসার নেবে এসিআই মটরস, ২৪ বছর হলেই আবেদন
এসিআই মটরস লিমিটেড ‘সিনিয়র/মার্কেটিং অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১০ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
এক নজরে এসিআই মটরস লিমিটেডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|তথ্যের ধরন
|বিবরণ
|প্রতিষ্ঠানের নাম
|এসিআই মটরস লিমিটেড
|বিভাগের নাম
|ট্রাক্টর অ্যান্ড হারভেস্টার
|পদের নাম
|সিনিয়র/মার্কেটিং অফিসার
|পদসংখ্যা
|নির্ধারিত নয়
|চাকরির ধরন
|বেসরকারি, ফুল টাইম
|প্রার্থীর ধরন
|নারী-পুরুষ
|শিক্ষাগত যোগ্যতা
|স্নাতক অথবা সমমান
|অভিজ্ঞতা
|২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
|বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
|আলোচনা সাপেক্ষে
|বয়সসীমা
|২৪-৩৬ বছর
|সূত্র
|বিডি জবস
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ১০ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ মে ২০২৬
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- কর্মস্থল: যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন এসিআই মটরস লিমিটেড।
এমআইএইচ