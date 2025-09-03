  2. আইন-আদালত

বিটিভির ৪২ সাংবাদিককে চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ

প্রকাশিত: ০৬:৫৭ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিটিভির ৪২ জেলা প্রতিনিধির চাকরির বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট

কোনো কারণ দর্শানো ছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) ৪২ জেলা প্রতিনিধিকে চাকরি থেকে বহিষ্কারের আদেশ অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।

একই সঙ্গে আবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) তাদের চাকরি পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এছাড়া অন্য এক জেলা প্রতিনিধির চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ায় তার বকেয়া বেতন-ভাতাসহ পাওনা অর্থ পরিশোধ করতে বলেছেন আদালত।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে জারি করা রুলের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের বেঞ্চ এই রায় দেন।

