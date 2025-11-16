সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামের আয়কর নথি জব্দের আদেশ
দুর্নীতি ও মানিলন্ডারিং মামলায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমানের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা আবেদনের ওপর শুনানি শেষে রোববার (১৬ নভেম্বর) এই আদেশ দেন জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ।
মামলা সূত্রে জানা যায়, দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-২ এর মামলায় ডা. এনামুর রহমানের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অসদাচরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৬ কোটি ৫০ লাখ ৯২ হাজার ৭৮৫ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া পাঁচটি ব্যাংক হিসাবে ৬ কোটি ৪৩ লাখ ৪৯ হাজার ১৮ টাকা সন্দেহজনক জমা এবং ৬ কোটি ২৬ লাখ ৮ হাজার ৪৮৭ টাকা উত্তোলনের অভিযোগ রয়েছে। সবমিলিয়ে ১২ কোটি ৬৯ লাখ ৫৭ হাজার ৫০৫ টাকার মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগও এজাহারে উল্লেখ রয়েছে।
তদন্ত কর্মকর্তা জানান, আসামির আয়কর নথি পর্যালোচনা করা সুষ্ঠু তদন্তের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসামির ইটিআইএন নম্বর কর সার্কেল-১৯৯ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১০ ঢাকায় সংরক্ষিত রয়েছে।
আয়কর আইন ২০২৩ এর ৩০৯(৩)(ক) ধারা অনুযায়ী এ ধরনের নথি জব্দ বা সরবরাহে আদালতের অনুমতি প্রয়োজন হওয়ায় দুদক আদালতে আবেদন করে। এতে আসামির শুরু থেকে সর্বশেষ করবর্ষ পর্যন্ত রিটার্ন, কর নির্ধারণী আদেশ, প্রতিবেদনসহ সম্পূর্ণ আয়কর নথি জব্দ ও সত্যায়িত কপি সরবরাহের নির্দেশ প্রার্থনা করা হয়।
আজ রোববার আবেদনটির শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ আবেদন মঞ্জুর করেন। আদালত কর অঞ্চল-১০ এর কর কমিশনার, কর সার্কেল-১৯৯ এর উপকর কমিশনার এবং তদন্ত কর্মকর্তার কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সরবরাহের জন্য আদেশের অনুলিপি পাঠানোর নির্দেশ দেন।
