  2. আইন-আদালত

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: আরএমপি কমিশনারকে লাল কার্ড প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৯ পিএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করেন যুব আইনজীবীরা

রাজশাহীর মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আব্দুর রহমানের ছেলে তাওসিফ রহমান হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতার আসামির ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এর মাধ্যমে ‘মিডিয়া ট্রায়াল’ করার অভিযোগে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরআমপি) কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে লাল কার্ড প্রদর্শন করেছেন যুব আইনজীবীরা। একই সঙ্গে এই পুলিশ কর্মকর্তার পদত্যাগ দাবি করেন তারা।

মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে মানববন্ধন কর্মসূচিতে এ দাবি জানানা আইনজীবীরা।

মানববন্ধনে আইনজীবীরা বলেন, আসামির ভিডিও প্রচারের মাধ্যমে একজন নারী ভিকটিমের ব্যক্তিগত মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে, যা বিচারপ্রক্রিয়া ও ন্যায়বিচারের জন্য হুমকি। এসময় তারা পুলিশ কমিশনারের অপসারণ, ঘটনার স্বাধীন তদন্ত এবং বিচারকদের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জানান।

সংগঠনটির সদস্য রেজাউল হক বলেন, সব অপরাধের আমরা বিচার চাই। আইনি প্রক্রিয়া থেকে বিচার কার্যক্রম অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু দায়িত্বে থেকে অবহেলার কারণে আমরা রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে লাল কার্ড দেখাচ্ছি।

মানববন্ধনে ঢাকা আইনজীবী সমিতির যুব সদস্যরা অংশ নেন।

