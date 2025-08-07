  2. লাইফস্টাইল

মিষ্টিকুমড়ার মোরব্বা খেয়েছেন কখনো?

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৪ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
মিষ্টিকুমড়ার মোরব্বা খেয়েছেন কখনো?
সংগৃহীত ছবি

চাল কুমড়ার মোরব্বা তো খেয়েছেন। কখনো কি মিষ্টিকুমড়ার মোরব্বা খেয়েছেন? এটি তুর্কির একটি জনপ্রিয় খাবার। তুর্কিতে এই পদটিকে কাবাক তাতলিসি বলা হয়ে থাকে। কাবাক শব্দটি কুমড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাতলি মানে মিষ্টি। কাবাক তাতলিসি মানে কুমড়া দিয়ে তৈরি মিষ্টি। শরতের সময়ে তুর্কি স্থানীয় রেস্তোরাঁয় এবং প্রায় সব বাড়িতে তৈরি করা হয়। স্বাদে অসাধারণ এটি তৈরি করা খুব সহজ। আপনি চাইলেও তৈরি করতে পারবেন।

আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে মিষ্টিকুমড়ার মোরব্বা তৈরি করবেন-

উপকরণ
১. মিষ্টিকুমড়ার টুকরা ১২টি
২. ঘি বা মাখন ২ টেবিল চামচ
৩. চিনি আধা কাপ
৪. পানি ৪ টেবিল চামচ
৫. এলাচ ১-২ টি
৬. দারুচিনি ১ টি
৭. পেস্তা বাদাম কুঁচি সাজানোর জন্য

প্রস্তুত প্রণালি
মিষ্টিকুমড়া কিউব করে কেটে নিন। ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। মাঝারি তাপে একটি ননস্টিক প্যানে ঘি অথবা বাটার গলিয়ে নিন। মিষ্টিকুমড়ার টুকরোগুলোর উভয় পাশ হালকা সোনালি করে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে ঘি থেকে তুলে রাখুন।

এবার একই প্যানে চিনি, পানি, ছোট এলাচ এবং দারুচিনি একসঙ্গে মিশিয়ে সিরাপ তৈরি করুন। সিরাপে বুদবুদ দেখা গেলে ভাজা মিষ্টিকুমড়ার টুকরো গুলো দিয়ে ৮ থেকে ১০ মিনিট কম তাপে জ্বাল দিন নরম না হওয়া পর্যন্ত। নরম হয়ে গেলে নামিয়ে পেস্তা বাদামের গুঁড়া ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

