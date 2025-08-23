  2. লাইফস্টাইল

সিরিয়ার জনপ্রিয় খাবার ‘ফালাফেল’ বানাবেন যেভাবে

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩৩ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
সিরিয়ার জনপ্রিয় খাবার ‘ফালাফেল’ বানাবেন যেভাবে
ছবি: সংগৃহীত

ফালাফেল হলো সিরিয়ার একটি জনপ্রিয় খাবার। এটি মূলত ছোলা দিয়ে তৈরি করা হয়, যা আমাদের দেশের মুখরোচক খাবার পেঁয়াজুর মতো। তবে একেবারে পেঁয়াজুর মতো নয়, একটু ভিন্ন রকমের। খুব সহজে ও কম সময়ে তৈরি করা যায় বলে মুচমুচে খাবারটি বিকেলের নাশতায় বানিয়ে নিতে পারেন। যা বাসার ছোট-বড় সবাই পছন্দ করবে।

আসুন জেনে নেওয়া যাক সিরিয়ার ফালাফেল কীভাবে তৈরি করবেন -

উপকরণ
১. কাবলি ছোলা ১ কাপ
২. রসুন ৪ কোয়া
৩. পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ
৪. জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ
৫. ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ
৬. বেকিং সোডা আধা চা চামচ
৭. তিল ৪ টেবিল চামচ
৮. গোলমরিচ আধা চা চামচ
৯. কাঁচামরিচ ৪ টি
১০. লবণ স্বাদমতো
১১. তেল প্রয়োজনমতো (ভাজার জন্য)

সিরিয়ার জনপ্রিয় খাবার ‘ফালাফেল’বানাবেন যেভাবে

প্রস্তুত প্রণালি
কাবলি ছোলা ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। ছোলা ফুলে গেলে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার একটি ব্লেন্ডারে ছোলা, পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, জিরা গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, লবণ, কাঁচামরিচ ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন। ব্লেন্ড হলে একটি পাত্রে ঢেলে নিয়ে তাতে বেকিং সোডা এবং তিল মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঢেকে কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে দিন। ঠান্ডা হলে ছোট ছোট গোল বা চ্যাপ্টা আকারে ফালাফেল বানিয়ে নিন।

এবার চুলায় প্যানে তেল গরম করে নিন। গরম তেলে ফালাফেলগুলো মাঝারি আঁচে বাদামি করে ভেজে নিন। ভাজা হলে তুলে নিন। এবার সালাদ, মেয়োনিজ কিংবা টমেটো সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন গরম গরম ফালাফেল।

এসএকেওয়াই/কেএসকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

টক-ঝাল স্বাদের পাহাড়ি মুন্ডি

টক-ঝাল স্বাদের পাহাড়ি মুন্ডি

খাবার-দাবার
মিষ্টিকুমড়ার মোরব্বা খেয়েছেন কখনো?

মিষ্টিকুমড়ার মোরব্বা খেয়েছেন কখনো?

খাবার-দাবার
কাঁচের মতো স্বচ্ছ মোমো বানাবেন যেভাবে

কাঁচের মতো স্বচ্ছ মোমো বানাবেন যেভাবে

খাবার-দাবার