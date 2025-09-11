বাড়িতে তৈরি করুন নানা রঙের ম্যাকারন

বাড়িতে তৈরি করুন নানা রঙের ম্যাকারন
বর্তমানে রঙিন ম্যাকারন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ম্যাকারন হলো ফ্রান্সের একটি ডেজার্ট। নানা রঙের ম্যাকারন যে কারোই মন কাড়তে বাধ্য। এটি দেখতে যেমন সুন্দর,খেতে ও তেমনি সুস্বাদু। এর ভেতরে ক্রিমের ফিলিং থাকায় শিশুরা খুব পছন্দ করে। তবে সব জায়গায় ম্যাকারন পাওয়া যায় না। তবে ফ্রান্সের এই ডেজার্টটি খুব সহজেই বাড়িতেই বানাতে পারবেন।
আসুন জেনে নেওয়া যাক বাড়িতে ম্যাকারন কীভাবে বানাবেন-
উপকরণ
১. আমন্ড (বাদাম) পাউডার ১ কাপ
২. আইসিং সুগার ১ কাপ
৩. ডিম ৩টা
৪. বেকিং পাউডার ১ চা চামচ
৫. গুঁড়া দুধ ১ টেবিল চামচ
৬. ফুড কালার (পছন্দমতো) আধা চা চামচ
৭. ভ্যানিলা এসেন্স আধা চা চামচ,
৮. হুইপিং ক্রিম ১ কাপ
৯. মাখন ১ কাপ
প্রস্তুত প্রণালি
প্রথমে আমন্ড পাউডার চেলে রাখুন। এবার একটি পাত্রে ডিম ভেঙে সাদা অংশ বিট করে নিন। ফোম হয়ে এলে আধা কাপ আইসিং সুগার মিশিয়ে আরও কিছুক্ষণ বিট করুন। চেলে রাখা বেকিং পাউডার, গুঁড়া দুধ, অর্ধেক মাখন, ভ্যানিলা এসেন্স ও ফুড কালার মিশিয়ে বিট করে নিন। ভালোভাবে মেশানো হলে বেকিং ট্রেতে ছোট ছোট গোল আকারে ম্যাকারন বানিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এবার ওভেনে প্রিহিট (১৭৫ ডিগ্রি) ২৫ মিনিট বেক করুন।
ফ্রস্টিংয়ের জন্য হুইপিং ক্রিম, বাকিটা আইসিং সুগার, মাখন বিটার মেশিনে বিট করে নিন। ছোট কুকিজ হয় এলে, নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এবার স্যান্ডউইচের মতো দুইটি ম্যাকারনের মধ্যে ফ্রস্টিং দিয়ে সবগুলো ম্যাকারন বানিয়ে নিন। এরপর ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিন। ঠান্ডা হলে ম্যাকারনগুলো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।
