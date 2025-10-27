বাড়িতে রাজকীয় স্বাদ পেতে করুন ডিমের রেজালা

বাড়িতে রাজকীয় স্বাদ পেতে করুন ডিমের রেজালা
বাড়িতে মাছ-মাংস কিছুই না থাকলে প্রথমেই ডিমের কথাই মনে আসে। ডিম দিয়ে নানা পদ তৈরি করা যায়। কিন্তু খাবার রাজকীয় স্বাদ চাইলে করতে পারেন ডিমের রেজালা। মাংসের বিভিন্ন রেজালা তো খেয়েছেন, এবার ডিম দিয়ে রেজালা করে বাড়ির সবাইকে অবাক করে দিতে পারেন। খুবই কম সময়ে এই মুখোরচক খাবারটি তৈরি করা যায়, যা বাড়ির ছোট বড় সবাই পছন্দ করবে।
আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে ডিমের রেজালা তৈরি করবেন-
- উপকরণ
১. সেদ্ধ ডিম ৪-৬টি
২. টকদই ১ কাপ
৩. পেঁয়াজ বাটা ১ কাপ
৪. আদা ও রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ
৫. কাজু বাদাম ১ টেবিল চামচ
৬. পোস্ত বাটা ১ টেবিল চামচ
৭. গোটা গরম মসলা ১ চামচ
৮. কাঁচা মরিচ৩-৪টে
৯. লবণ স্বাদমতো,
১০. সাদা তেল বা ঘি ২ টেবিল চামচ
১১. তেজপাতা ১ ও ২টি
১২. হলুদ গুঁড়া আধাচা চামচ
১৩. জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ
১৪. মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ
১৫. কেওড়া জল আধা চা চামচ
১৬. চিনি আধা চা চামচ
১৭. দারুচিনি ও এলাচ গুঁড়া আধা চামচ
১৮. কিশমিশ বাটা ১ টেবিল চামচ
১৯. গরম পানি ১ কাপ
২০.পেঁয়াজ কুচি বেরেস্তার জন্য
- প্রস্তত প্রণালি
ডিম সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিন। এবার লবণও হলুদ মাখিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। এবার প্যানে ঘি বা তেল গরম করুন। এতে গোটা গরম মসলা ফোড়ন দিন। এরপর পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভালো করে ভেজে এতে আদা-রসুন বাটা, জিরা গুঁড়া দিয়ে দিন। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ দূর হওয়া পর্যন্ত ভালো করে ভেজে নিন।
ভাজা হলে কাজু ও পোস্ত বাটা দিয়ে কষিয়ে টকদই দিয়ে দিন। টকদই দিয়ে কষিয়ে নিন। মসলা থেকে তেল বের হলে লবণ চিনি এবং কাঁচা মরিচ গরম পানি দিন। এবার এতে ভেজে রাখা ডিম সেদ্ধগুলো দিয়ে ঢাকা দিয়ে ৫-৭ মিনিট রান্না করুন।
ঝোল ঘন হয়ে উপর ওঠলে কেওড়া জল, বেরেস্তা ও দারুচিনি এলাচের গুঁড়া ছড়িয়ে দিন। এবার নামিয়ে গরম গরম ভাত, পোলাও বা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন।
