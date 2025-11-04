  2. লাইফস্টাইল

কমন সেন্স কি জন্মগত

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩৯ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
কমন সেন্স কি জন্মগত

আমরা প্রায়ই বলি - অমুকের কোনো কমন সেন্সই নাই। হয়তো আমরা ধরেই নেই যে, কারও জন্মগতভাবেই এই কমন সেন্স বা সাধারণ বুদ্ধি আছে, কারও নেই। কিন্তু কমন সেন্স কি আসলেই জন্মগত?

ভেবে দেখুন, একজন বাংলাদেশি যদি রাস্তার বাম দিক বাদ দিয়ে ডান দিকে দিয়ে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করে একটা গোলমাল বাধিয়ে দেয়, তখন আমরা বলবো - তার কমন সেন্স নেই। কিন্তু একজন আমেরিকান যদি এই কাজ করেন, তবুও কি একই কথা বলা হবে? না, কারণ আমেরিকায় গাড়ি ডান দিক দিয়েই চালাতে হয়। তাহলে কী এই কমন সেন্স?

কমন সেন্স কি জন্মগত

মিসৌরি স্টেট ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানী ড. অ্যাম্বার অ্যাবারনাথি ও ড. নরম্যান শিলির গবেষণা বলছে, কমন সেন্স মানে হলো কনশিয়েনশিয়াসনেস — অর্থাৎ দায়িত্ববোধ, নিয়মশৃঙ্খলা, ও সংগঠিত মানসিকতা।

ড. অ্যাবারনাথি তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, এই গুণ জন্মগত হলেও পুরোপুরি নির্ধারিত নয়। জিন আমাদের ব্যক্তিত্বের ২০–৬০ শতাংশ পর্যন্ত প্রভাবিত করে, তবে বাকিটা অভ্যাস ও পরিবেশের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এবং এটি শেখা ও শেখানো সম্ভব।

কমন সেন্স কি জন্মগত

অর্থাৎ কমন সেন্স বা সাধারণ বুদ্ধি হলো এমন এক ক্ষমতা, যার মাধ্যমে আমরা দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি। এতে জটিল তর্ক নয়, থাকে সাধারণ যুক্তি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ।

মনোবিজ্ঞানে একে বলা হয় বাস্তববুদ্ধি বা প্র্যাকটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স। এটি আসে অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, সচেতনতা ও অনুভূতির মিশ্রণ থেকে।

ড. অ্যাম্বার অ্যাবারনাথি ও ড. নরম্যান শিলি তাদের ‘কমন সেন্স: আর ইউ বর্ন উইথ ইট’ (২০২২) শীর্ষক গবেষণায় বলছেন যে, আপনি যদি নিজের ব্যক্তিত্ব বুঝে সচেতনভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা করেন, ধীরে ধীরে সাধারণ বুদ্ধি ও দায়িত্ববোধ বাড়ে।

কমন সেন্স কি জন্মগত

অর্থাৎ, কমন সেন্স কেবল জন্মগত নয় — নিয়মিত অনুশীলন ও আত্মশৃঙ্খলার মাধ্যমে এটি গড়ে তোলা সম্ভব।

আজকে ইউজ ইওর কমন সেন্স ডে বা সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহারকে উৎসাহিত করার দিন। অমনোযোগী অবস্থাই আমরা সবাই মাঝেমাঝে কিছু বোকা বোকা কাজ করে থাকি। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে নিরাপদ থাকতে ও সব দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করতে কমন সেন্সের কোনো বিকল্প নেই। তাই আশেপাশের পরিবেশ নিয়ে সচেতন থাকুন। পর্যবেক্ষণ করুন।

সূত্র: মিসৌরি স্টেট ব্লগ

এএমপি/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ভালো বন্ধু নির্বাচনের গুরুত্ব

ভালো বন্ধু নির্বাচনের গুরুত্ব

হিংসা এড়ানোর ৯ উপায়

হিংসা এড়ানোর ৯ উপায়

যে ৬ অভ্যাস নীরবে আপনাকে সবার প্রিয় করে তুলবে

যে ৬ অভ্যাস নীরবে আপনাকে সবার প্রিয় করে তুলবে