বন্ধুর মেহেদিতে ফ্যাশনের আলো ছড়ালেন অনন্যা

বন্ধুর মেহেদিতে ফ্যাশনের আলো ছড়ালেন অনন্যা
বলিউডের নবীন প্রজন্মের ফ্যাশন আইকন অনন্যা পান্ডে যেন এক চলমান রঙিন ক্যানভাস। অভিনয়ের চেয়ে বরং তার ফ্যাশন স্টেটমেন্টই বেশি আলোচিত, আর সেই জাদু ছড়ালেন এবার বন্ধুর মেহেদি অনুষ্ঠানে। ‘মডার্ন ব্রাইডসমেইড’ রূপে হাজির হয়ে তিনি যেন বলিউডের ঝলমলে জগতে নতুন মাত্রা যোগ করলেন।
মেয়্যুর গিরোত্রার নকশা করা এই লেহেঙ্গাটি ছিল একেবারে নজরকাড়া বহুরঙা সেই পোশাকে সূক্ষ্ম হ্যান্ড এমব্রয়ডারি, মিরর ও সিকুইনের নিখুঁত মিশেল। প্রতিটি সেলাই যেন শিল্পীর হাতে আঁকা একেকটি গল্প, যেখানে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দেখা মেলে একসাথে।
বন্ধুর উৎসবমুখর দিনটিকে অনন্যা পরিণত করেছেন রঙ, আলো আর আনন্দের আবেশে। ক্রপ টপের সঙ্গে পরা ঘেরওয়ালা স্কার্টে ফুটে উঠেছে ভারতের লোকশিল্পের ছোঁয়া, ফ্লোরাল ও পাইসলি মোটিফ যেন অতীতের নকশাকে আধুনিকতার ভাষায় বলছে নতুন গল্প।
চুলে বেঁধেছেন স্লিক ব্রেইড-যা তার পুরো লুকে এনেছে মিনিমাল অথচ অত্যাধুনিক আবেদন। মেকআপেও ছিল সেই একই ভারসাম্য। ডিউই ফিনিশে উজ্জ্বল ত্বক, হালকা ব্লাশে মুখের প্রাকৃতিক আভা, সফট গোলাপি ঠোঁট আর কপালে ছোট্ট টিপ। প্রতিটি উপাদান যেন নিঃশব্দে মিলেমিশে গড়েছে নিখুঁত সামঞ্জস্য।
গোল্ডেন ও গ্রিন জুয়েলারির ছোঁয়ায় সম্পূর্ণ হয়েছে এই অনন্য সাজ। ঝলমলে অথচ মার্জিত, যেখানে ঐতিহ্যের উষ্ণতা আর আধুনিকতার শৈল্পিক ছাপ একত্রে মেলে।
ফ্যাশনপ্রেমীরা তাই একবাক্যে বলছেন অনন্যার এই উপস্থিতি কেবল বন্ধুর আনন্দঘন মুহূর্ত নয়, বরং এক ‘মডার্ন ব্রাইডসমেইড এনার্জি’র প্রতিচ্ছবি। যেখানে পোশাক, স্টাইল আর ব্যক্তিত্ব মিলে তৈরি হয়েছে এক নিখুঁত সৌন্দর্যগাথা।
