  2. লাইফস্টাইল

ব্লেজার-বুট আর বোল্ডনেস, ইধিকার ফ্যাশন বার্তা

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২৫ এএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
লাগেজ ট্রলির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন ইধিকা পাল, ছবি: অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

রাতের আলো ঝলমলে হোটেল লবিতে প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে এক ভিন্ন দৃশ্য। লাগেজ ট্রলির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন এক তরুণী, চোখে আত্মবিশ্বাসের ঝলক, ঠোঁটে মৃদু হাসি তিনি ইধিকা পাল। যেন কোনো সিনেমার দৃশ্য, যেখানে ফ্যাশন আর কনফিডেন্স মিশে গেছে এক অবিচ্ছেদ্য মেলবন্ধনে। ইধিকার এই লুকটি শুধু পোশাক নয়, বরং এক মনোভাবের প্রতিফলন ‘আমি নিজেকে জানি, আমি নিজেই আমার স্টাইল।’

ইধিকার পরনে রয়েছে কালো লেস-ডিটেইল টপ, যা নারীত্বের এক সূক্ষ্ম আবেদন তুলে ধরে। এর সঙ্গে জুটি বেঁধেছে লাল-কালো-সাদা রঙের চেক স্কার্ট, যা তরুণ মনোভাব ও উচ্ছ্বলতার প্রতীক।

লেস টপের এলিগেন্স আর চেক স্কার্টের ক্যাজুয়াল ভাইব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক অনন্য স্টাইল স্টেটমেন্ট। তার কাঁধে ঝুলছে ব্রাউন প্লেড ব্লেজার, যা পুরো লুকটিকে দিয়েছে পূর্ণতা।

ট্রলির ওপর রাখা লাক্সারি ব্যাগ, বিভিন্ন সাইজের স্যুটকেস সব মিলিয়ে ইধিকার উপস্থিতি যেন এক আধুনিক যাত্রী, যিনি ভ্রমণে ও স্টাইলে আপসহীন। তার পায়ে কালো লেদার বুট যা পুরো পোশাকটিকে দিয়েছে এক শক্তিশালী ফিনিশ।

ইধিকার মেকআপ ছিল না তেমন বাড়াবাড়ি। চোখে হালকা স্মোকি টাচ, ঠোঁটে গভীর লাল রঙ যা তার সাহসী চরিত্রের প্রতিফলন। কোনো বাড়তি অলংকার নয়, বরং আত্মবিশ্বাসই যেন তার সবচেয়ে বড় গয়না।

এটি শুধু ফ্যাশন ফটো নয়, এটা এক আধুনিক নারীর জীবনের প্রতিচ্ছবি। যিনি নিজের মতো করে চলেন, নিজেকে প্রকাশ করতে ভয় পান না এবং জানেন কিভাবে নিজের উপস্থিতিকে অর্থবহ করতে হয়। ইধিকার এই লুক যেন বলছে ফ্যাশন শুধু বাহ্যিক নয়, এটা আত্মপ্রকাশের এক শিল্প।

ইধিকা পালের এই লুক আধুনিক শহুরে নারীদের জন্য এক অনুপ্রেরণা। যেখানে কাজ, ভ্রমণ, আর ব্যক্তিত্ব সবই একসঙ্গে মিশে আছে। তার পোশাক শুধু সৌন্দর্যের প্রকাশ নয়, বরং আত্মবিশ্বাসের ভাষা।

জেএস/

