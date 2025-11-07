  2. লাইফস্টাইল

জোহরান মামদানির রূপার আংটি কি শুধুই ফ্যাশন

প্রকাশিত: ০২:৪৩ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
ইনস্টাগ্রাম থেকে

 নিউইয়র্ক সিটির নতুন তরুণ মেয়র জোহরান মামদানি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এক শতাব্দীর মধ্যে শহরের প্রথম মুসলিম এবং সবচেয়ে তরুণ মেয়র হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই নেতা গর্বের সঙ্গে নিজেকে একজন গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক হিসেবে পরিচয় দেন।

রাজনীতি হোক কিংবা ফ্যাশন, মামদানি সবদিক থেকেই ব্যতিক্রম। মাত্র ৩৪ বছর বয়সেই তার সহজ-সরল পোশাক এবং চিন্তাশীল উপস্থিতি রাজনীতির গম্ভীর চেহারাকে ভিন্ন করে তুলেছে।

তার সাদাসিধে স্টাইলের সঙ্গে দুটি হাতেই থাকে চকচকে রুপার আংটি। এই আংটিগুলো এখন তার পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠেছে। নির্বাচনী প্রচারসভা, জনতার ভিড় বা মঞ্চ-যেখানে যান না কেন, আঙুলে ঝলমল করে থাকে এই আংটিগুলো।
দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মামদানি বলেন, ‘এটাই আমি। মেয়র হওয়ার আগেও আমি এমনই ছিলাম, মেয়র হওয়ার পরও এমনই থাকব।’

দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০১৩ সালে তার দাদার মৃত্যুর পর তিনি আংটি পরা শুরু করেন। এটি প্রিয়জনকে স্মরণে রাখতেই সাহায্য করেছে। ডান হাতের তর্জনিতে থাকা রুপার আংটিটি তার দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, তার দাদা ২০০৭ সালে সিরিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন, সেখান থেকেই আনা হয় এই আংটিটি।

ডান হাতের আরেকটি আংটি এসেছে তার স্ত্রী রামা দুওয়াজির কাছ থেকে, তিউনিসিয়ার ভ্রমণের সময় কিনেছিলেন। বাম হাতের অনামিকায় থাকে একটি সাদাসিধে বিয়ের আংটি।

স্টাইল বিশ্লেষকদের মতে, মামদানির সহজ কাটিংয়ের জামাকাপড় এবং রুপার আংটিগুলো কেবল সাজ নয়, এটি তার রাজনৈতিক অবস্থানেরও প্রতীক। প্রচলিত কাঠামোবদ্ধ, কড়া স্যুটের রাজনীতিকদের থেকে তাকে আলাদা করে।
রাজনীতিবিদদের অনেক সময় দূরের মনে হয়, কিন্তু মামদানির সরল চেহারা মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছ্। তার আংটিগুলো শুধু অলঙ্কার নয়, এটি দেখায় যে ক্ষমতার মাঝেও ভালোবাসা, সম্পর্ক ও শিকড়ের টান বহন করে।

এছাড়া মামদানি প্রায়ই আরেকটি আংটি পরতেন, যা তার স্ত্রী নিজে ডিজাইন করেছিলেন। সম্প্রতি এটি আঙুলে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করায় তিনি বেশি সময় ধরে পরা বন্ধ করেন। আকার পরিবর্তন করার আগে এটি দুর্ঘটনাক্রমে ড্রেনে পড়ে যায়।

জোহরান মামদানির আংটিগুলো তাই শুধু সাজগোজের অংশ নয়- এটি তার উত্তরাধিকার, ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং সংগ্রামের দৃঢ় প্রতিচ্ছবি।

সূত্র : দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস , ইন্ডিয়া টুডে ও অন্যান্য

