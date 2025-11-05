সালমান খানের ফিটনেস যাত্রাতেও আছে চিট মিল, কী খান এই তারকা
বয়স যে সত্যিই শুধু একটি সংখ্যা- তা আবারও প্রমাণ করলেন বলিউড সুপারস্টার সালমান খান। সম্প্রতি নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে তিনি প্রকাশ করেছেন জিম সেশনের পর তোলা দু’টি শার্টলেস ছবি। ঘামে ভেজা শরীর, স্পষ্ট সিক্স প্যাক, অ্যাবস, শক্ত বাইসেপ দেখে মনে হয় যেন তিনি আবার ফিরেছেন নিজের সেই পুরোনো দিনে।
৫৯ বছর বয়সেও সুঠাম, পেশিবহুল আর এনার্জিতে ভরপুর সালমান খানকে দেখে অবাক হয়েছেন ভক্তরা, তেমনি প্রশংসায় মেতে উঠেছেন সবাই।
তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে-৬০ ছুঁইছুঁই বয়সে কীভাবে এখনো এমন ফিটনেস ধরে রাখা সম্ভব? ফলে তার ফিটনেস রুটিন, খাদ্যাভ্যাস ও শৃঙ্খলার রহস্য নিয়েই এখন আগ্রহ সবার।
সালমান খানের ফিটনেস কোচ রাকেশ উদিয়া জানান, সালমান সপ্তাহে ছয় দিন নিয়মিত ব্যায়াম করেন এবং একদিন পুরোপুরি বিশ্রাম নেন। তবে এই রুটিন শুধু নিয়মিত হওয়ার কারণে নয় বরং সঠিক পরিকল্পনায় করার কারণে ফল পাচ্ছেন।
তার ট্রেনিং রুটিনে থাকে ভারোত্তোলন (ওয়েট ট্রেনিং), কার্ডিও এক্সারসাইজ, সাইক্লিং এবং মাঝে মাঝে সাঁতার কাটা। বিশেষভাবে বুক ও আর্মের মাংসপেশি গঠনের জন্য তিনি ইনক্লাইন, পুশ-আপ, ফ্লাই ইত্যাদি ব্যায়াম করেন। তবে জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতে তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু শুটিং বা ব্যস্ততা মধ্যেও তিনি ব্যায়াম বাদ দেন না।
সালমানের ফিটনেসের আসল রহস্য লুকিয়ে তার খাদ্যাভ্যাসে-
সালমান খানের ফিট থাকার বড় রহস্য তার খাবার নিয়ন্ত্রণ। তিনি বহু বছর ধরে শুধু বাড়ির তৈরি খাবারই খেয়ে আসছেন। মায়ের রান্না তার সবচেয়ে প্রিয়। ভাজাপোড়া বা বাইরে থেকে ফাস্টফুড এবেবারেই খান না।
সকালে নাস্তায় টকদই, ওটস বা পোরিজ, ডিমের সাদা অংশ ও ফল থাকে। দুপুরে খান সেদ্ধ ভাত, মাছ বা মুরগির মাংস, সঙ্গে সবজি ও সালাদ। রাতে হালকা খাবারে যেমন স্যুপ, সবজি বা প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার রাখেন। তিনি শাকসবজি খুব পছন্দ করেন, তাই প্রতিদিনই খান।
সপ্তাহে একদিন চিট মিল করেন, মানে নিজের পছন্দের খাবার খান। কিন্তু সেটার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখেন। তিনি সারাদিন ২০০০ ক্যালোরি খাবার গ্রহণে মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন। প্রচুর পানি পান করেন এবং ধূমপান বা অ্যালকোহল থেকে পুরোপুরি দূরে থাকেন।
নিজের ফিটনেস নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে সালমান জানান, ফিটনেস মানে শুধু শরীর ঠিক রাখা নয়, মনকেও ভালো রাখা। নিজের শরীরকে ভালোবাসলে তবেই শরীরও ভালোভাবে সাড়া দেবে।
আজকের তরুণদের জন্য সালমান এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা। যেখানে শুধু জিমে যাওয়া নয় বরং নিয়ম মানা আর শৃঙ্খলিত জীবনই সাফল্যের আসল রহস্য।
তাই বলা চলে সালমান খান ফিটনেস, নিয়ম আর ধৈর্যের পথেই আজও শক্তিশালী, অদম্য এবং আগের মতোই সক্রিয়।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া ও অন্যান্য
আরও পড়ুন
রোমান্সের রাজা থেকে টাইমলেস ট্রেন্ডসেটার শাহরুখ খান
রূপ, স্টাইল আর গ্ল্যামারে মুগ্ধতা ছড়ানো এক অধ্যায়
এসএকেওয়াই/জিকেএস