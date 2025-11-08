সুগন্ধি নাকি গয়না কোনটা আগে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার স্টাইল সিক্রেট
বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া সবসময়ই ফ্যাশন ও স্টাইল দুনিয়ার আলোচনার কেন্দ্রে থাকেন। শুধু পোশাক নয়, তার সৌন্দর্য ও স্টাইল রুটিন নিয়েও ভক্তদের কৌতূহলের শেষ নেই। তাই মাঝেমধ্যে তিনি সৌন্দর্য ধরে রাখার নানা গোপন টিপস ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেন।
সম্প্রতি এল ম্যাগাজিনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, গয়না পরার পর তিনি কখনোই সুগন্ধি স্প্রে করেন না এবং কেন আপনারও তা করা উচিত নয়, সেটিও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। তার পরামর্শ হলো সুগন্ধি লাগান, হেয়ার স্প্রে করুন- সবকিছু সেরে ফেলুন, তারপর গয়না পরুন।
কেন সুগন্ধি ও গয়না একসঙ্গে নয়
গয়না পরে সুগন্ধি ব্যবহার করা একটি সাধারণ অভ্যাস হলেও, এটি আসলে গয়নার জন্য ক্ষতিকর। পারফিউম ও হেয়ার স্প্রেতে থাকা অ্যালকোহল, তেল ও রাসায়নিক উপাদান ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে রত্নপাথরের উজ্জ্বলতা নষ্ট করে দিতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গয়না কালচে হয়ে যেতে পারে বা সূক্ষ্ম ক্ল্যাপগুলো দুর্বল হয়ে যেতে পারে।
বিশেষ করে সোনা, প্ল্যাটিনাম, হীরা ও মুক্তা-এ ধরনের সংবেদনশীল গয়নায় পারফিউমের প্রভাব বেশি পড়ে। মুক্তা রাসায়নিক শোষণ করে তার প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা হারায়।
তাই পরের বার বাইরে যাওয়ার আগে প্রিয়াঙ্কার টিপস মনে রাখুন। প্রথমে সুগন্ধি ব্যবহার করুন, তারপর গয়না পরুন।
গয়না সংরক্ষণের সহজ কিছু টিপস
১. আলাদা করে রাখুন
গয়না একসঙ্গে স্তূপ করে রাখবেন না। এতে আঁচড় পড়তে পারে, বিশেষ করে হীরার গয়নায়। তাই নরম বাক্স বা পৃথক থলিতে রাখুন।
২. সাবধানে পরিষ্কার করুন
উষ্ণ পানি, মৃদু সাবান ও নরম ব্রাশ ব্যবহার করুন। পরিষ্কার করার সময়ে শক্ত ব্রাশ ব্যবহার করলে আবরণ নষ্ট হতে পারে। তাই শক্ত ব্রাশ ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
৩. তাপ ও আর্দ্রতা এড়িয়ে চলুন
আর্দ্রতা রূপার গয়না নষ্ট করে এবং রত্নপাথরকে ম্লান করে। তাই এই গয়না বাথরুম বা রোদে রাখবেন না।
৪. কাজের আগে খুলে ফেলুন
ঘাম বা রাসায়নিক পদার্থ গয়নার উজ্জ্বলতা নষ্ট করে। তাই ঘরের কাজ বা ওয়ার্কআউটের আগে গয়না খুলে ফেলুন।
৫. মুক্তার যত্ন নিন
মুক্তা কখনোই বায়ুরোধী বাক্সে রাখবেন না। প্রাকৃতিক আর্দ্রতা বজায় রাখতে সামান্য বাতাসে রাখুন।
৬. ভ্রমণে সুরক্ষিত রাখুন
ট্রাভেল কেস বা রোল অর্গানাইজারে রাখুন যাতে গয়নাগুলো একে অপরের সঙ্গে না ঘষে।
গয়না যেমন সৌন্দর্যের প্রতীক, তেমনই এটি সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল। তাই যত্নে রাখলে তার উজ্জ্বলতা দীর্ঘদিন টিকে থাকে। প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মতো স্টাইল আইকনরা শুধু ফ্যাশন নয়, গয়না রক্ষার কৌশলও জানেন।
