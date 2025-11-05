হাই থাই স্লিট থেকে ড্রামাটিক আই মেকআপে লাস্যময়ী ভাবনা

হাই থাই স্লিট থেকে ড্রামাটিক আই মেকআপে লাস্যময়ী ভাবনা
অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে রেড কার্পেট মানেই তারকাদের গ্ল্যামার, ফ্যাশন আর নিজস্ব স্টাইলের উৎসব। সেই উৎসবে এবার নজর কাড়লেন অভিনেত্রী আশনা হাবিব ভাবনা। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ডে ওয়ান শোল্ডার গাউনে তার উপস্থিতি যেন এক কথায় দৃষ্টিনন্দন ও অনন্য।
দেশীয় বিলাসবহুল ফ্যাশন লেবেল ‘সানায়া কতুর’ এর ডিজাইন করা এই গাউনটি ছিল গ্ল্যামার আর এলিগ্যান্সের নিখুঁত সমন্বয়। গাউনের নিচের অংশে কালো ফেব্রিকের ওপর র্যাপ প্যাটার্নে তৈরি হাই থাই স্লিট যেন যোগ করেছে সাহসী আবেদন।
কোমরে থাকা সূক্ষ্ম এম্বেলিশমেন্টের ঝিলিক আলোয় ঝলসে উঠেছে প্রতিটি ভঙ্গিতে।
গাউনের বডিস অংশে একপাশ খোলা ওয়ান শোল্ডার ড্রেপ ডিজাইন, আর সেই সঙ্গে কাটআউট স্টাইলের আধুনিক ছোঁয়া সব মিলিয়ে ভিন্নধর্মী এক আভিজাত্য এনে দিয়েছে ভাবনার লুকে।
ফরেস্ট গ্রিনের সঙ্গে কালো শিমারি ফেব্রিক ও অ্যানিম্যাল প্রিন্টের সংমিশ্রণ দিয়েছে একধরনের সাহসী কিন্তু মার্জিত গ্ল্যামার। এমনকি বেল স্লিভসের হালকা স্লিট ডিজাইনেও রয়েছে সূক্ষ্ম স্টাইল সেন্সের পরিচয়।
চুলে পরিপাটি চূড়া খোঁপা, কানে সাদা টপ আর হাতে কালো ব্রেসলেট সব মিলে তৈরি হয়েছে এক মোহনীয় সামঞ্জস্য। ভাবনার গ্ল্যামারাস মেকওভারেও ছিল পরিমিত সৌন্দর্য হালকা ব্লাশঅন, ম্যাট লিপকালার আর চোখে ড্রামাটিক স্মোকি ইফেক্ট তাঁকে করেছে আরও দীপ্তিময়।
ওয়ান শোল্ডার গাউনের এই রূপে ভাবনা যেন নিজের মতো করে সংজ্ঞা লিখেছেন ‘এলিগ্যান্ট গ্ল্যামার’ এর। তার এই উপস্থিতি শুধু মঞ্চ নয়, ভক্তদের হৃদয়েও ঝলক ছড়িয়েছে।
