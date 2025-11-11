পালংশাকের তড়কা ডাল খাওয়ার মৌসুম চলে এলো, রইলো রেসিপি

পালংশাকের তড়কা ডাল খাওয়ার মৌসুম চলে এলো, রইলো রেসিপি
তড়কা উত্তর ভারতীয় খাবার হলেও আমাদের দেশে এখন এর বেশ জনপ্রিয়তা আছে। তড়কা ডালের আসল উপকরণ হলো সবুজ মুগডাল, এর সঙ্গে যোগ করা হয় ছোলার ডাল, রাজমা ডাল।
এছাড়া অন্য যেকোন ডাল যেমন মসুর, বিউলি, অহরহ ডাল কিংবা কয়েক প্রকার ডাল একসঙ্গে দিয়েও রান্না করা যায় মিক্সড ডাল তড়কা রেসিপি। আর শীতের শুরুর তাজা পালংশাক যুক্ত হলে তো কথাই নাই।
চলুন জেনে নেওয়া যাক রেসিপি -
উপকরণ
১. ছোলার ডাল ১ কাপ
২. মুগ ডাল আধা কাপ
৩. আদাবাটা আধা চা চামচ
৪. রসুনবাটা আধা চা চামচ
৫. পেঁয়াজ কুচি বড় ১ টি
৬. পালংশাক ১ আটি
৭. গোটা জিরা ১ চা চামচ
৮. রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ
৯. টমেটো কুচি ১ টি
১০. ঘি ১ টেবিল চামচ
১১. শুকনা মরিচ ২টি
১২. শুকনো মরিচ গুঁড়ো
১৩. কাঁচামরিচ
১৪. চিনি আধা চা চামচ
১৫. লবন স্বাদমতো
১৬. হলুদ সামান্য
প্রস্তুত প্রণালী
ডাল ভাল করে ধুয়ে বাটা মসলা, মরিচ, লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। এবার একটি কড়াইয়ে গরম তেলে এক চামচ জিরা ফোড়ন দিয়ে একটু নেড়ে রসুন ও পেঁয়াজ দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন।
এরপর লবণ, হলুদ, চিনি স্বাদমতো দিয়ে টমেটো কুচি দিয়ে নেড়েচেড়ে মিনিট দুয়েক ভেজে নিন। মশলার সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে তাতে পালংশাক দিন এবং শাক সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন।
শাক নরম হয়ে গেলে সেদ্ধ করে রাখা ডাল শাকে ঢেলে দিয়ে ফুটিয়ে নিন। চুলা বন্ধ করে কাঁচামরিচ দিয়ে পরিবেশন পাত্রে ঢেলে নিন।
এবার তড়কা প্যানে ঘি দিয়ে তাতে গোটা জিরা ও গোটা শুকনো মরিচ ফোড়ন দিয়ে একটু নেড়েই পরিবেশন পাত্রে ঢেলে রাখা ডালের উপর দিয়ে দিন।
ব্যাস তৈরি হয়ে গেল মজাদার পালংশাকের ডাল তড়কা।
সূত্র: হাপুস গাপুস
