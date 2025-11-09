ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে পালং-মাশরুম স্যুপ
ওজন নিয়ন্ত্রণে অনেকে নিয়ম মেনে, সঠিক সময়ে স্বাস্থ্যকর খাবার খান। তবে সারাদিন যতই নিয়মিত খাবার খাওয়া হয়, রাতের খাবারে অনেক সময়ই অনিয়ম হয়ে যায়।
এজন্য রাতের খাবারের জন্য ঝটপট তৈরি করতে পারেন সুস্বাদু পালং মাশরুম স্যুপ। এটি শুধু ওজন কমাতে সাহায্য করবে না, বরং শরীরের ভিটামিন, মিনারেল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের চাহিদা পূরণ করতেও কার্যকর। কম উপকরণে দ্রুত রান্না করা এই স্যুপটি রাতের খাবারের জন্য স্বাস্থ্যকর ও পরিপূর্ণ একটি পদ।
- উপকরণ
১. পালংশাক কুচি ১ কাপ
২. মাশরুম কুচি আধা কাপ
৩. পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ
৪. রসুন কুচি আধা চা চামচ
৫. ময়দা ১ চা চামচ
৬. পানি ১ কাপ
৭. গোলমরিচ গুঁড়া স্বাদমতো
৮. মাখন বা অলিভ ওয়েল ২ টেবিল চামচ
৯. কর্নফ্লাওয়ার (ঐচ্ছিক) ১ টেবিল চামচ
১০. লবণ স্বাদ অনুযায়ী
- প্রস্তুত প্রণালি
প্রথমে একটি প্যানে মাখন বা তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে নিন, এরপর রসুন কুচি যোগ করে কিছুক্ষণ ভাজুন। এবার মাশরুম কুচি দিয়ে ভাজুন মাশরুম নরম হলে ময়দা দিয়ে এক মিনিটের জন্য ভেজে নিন।
ভাজা হলে এতে কুচানো পালং শাক এবং গোলমরিচ মিশিয়ে ভালোভাবে নেড়ে পানি দিয়ে সেদ্ধ করুন। স্যুপ ঘন করার জন্য প্রয়োজনে কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করতে পারেন। মিশ্রণটি নরম হয়ে এলে স্যুপটি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে ছেঁকে নিন অথবা সরাসরি খেতে পারেন।
