রঙহীন অথচ উজ্জ্বল, অনন্যার সাদা ফ্যাশন রিভাইভাল
ফ্যাশনের দুনিয়ার সাহসী, তরুণ ও আত্মবিশ্বাসী বলিউড অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডে। এবার হাজির হয়েছেন একেবারে ভিন্ন আবহে সাদার সরলতায় মোড়া রাজকীয় আবেদন নিয়ে। তার সাম্প্রতিক এই ফটোশুটে ধরা দিয়েছে ক্লাসিক এলিগ্যান্স আর আধুনিক গ্ল্যামারের নিখুঁত মেলবন্ধন।
এই সাজে অনন্যার পরনে রয়েছে অফ-হোয়াইট রঙের এমব্রয়ডার্ড শাড়ি, যার প্রতিটি ইঞ্চিতেই ঝরে পড়ছে সূক্ষ্ম লেইস ও থ্রেডওয়ার্কের নিপুণ কারুকাজ। পোশাকের স্নিগ্ধ টেক্সচার যেন নরম আলোয় মিশে তৈরি করেছে এক স্বপ্নিল পরিবেশ।
শাড়ির সঙ্গে পরেছেন কেপ-স্টাইল ব্লাউজ, যা দিয়েছে সাজে এক সমসাময়িক টুইস্ট। ব্লাউজের ব্যাক ডিজাইনটি একেবারে ওপেন লেইসআপ, যা সৌন্দর্যকে করেছে আরও পরিশীলিত ও আকর্ষণীয়।
অ্যাকসেসরিজে অনন্যা রেখেছেন সংযম। কানে জ্বলজ্বল করছে স্টেটমেন্ট পার্ল ইয়াররিং, গলায় এমেরাল্ড স্টোনের নেকপিস আর হাতে একটিমাত্র ব্রেসলেট। তার পুরো লুকটি যেন একসঙ্গে নরম, পরিণত ও রাজকীয়-যেন পুরনো যুগের অভিজাততার সঙ্গে মিশে গেছে আজকের মিনিমালিস্ট স্টাইল।
চুলে রাখা হয়েছে হালকা ওয়েভি স্টাইল, সাইড-পার্ট করে সেট করা লুকে আছে ভিনটেজ ভাব। মেকআপে সফট টোন; হালকা ব্রোঞ্জ ব্লাশ, ন্যুড পিচ লিপস্টিক আর চোখে সাদা লাইনারের সূক্ষ্ম টাচ। সব মিলিয়ে এটি এমন এক সাজ, যা একদিকে ক্লাসিক, অন্যদিকে আধুনিকতার প্রতীক।
অনন্যার এই লুক যেন প্রমাণ করে, ফ্যাশন মানে কেবল রঙিন নয়, সাদার ভেতরেও লুকিয়ে থাকে এক গভীর আবেদন। নিঃশব্দ রঙের এই শান্ত সৌন্দর্যই হয়তো তার সবচেয়ে জোরালো স্টাইল স্টেটমেন্ট।
জেএস/