  2. লাইফস্টাইল

পোলকা ডটের কালো পোশাকে অনবদ্য মেহজাবীন

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪৭ এএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
পোলকা ডটের কালো পোশাকে অনবদ্য মেহজাবীন
অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী, ছবি: ফেসবুক থেকে

পোলকা ডটের কালো পোশাকে যেন নিজস্ব এক মাধুর্যের জাদু ছড়িয়ে দিয়েছেন মেহজাবীন চৌধুরী। আলো-ছায়ার নিখুঁত খেলায় সেজে ওঠা এই লুক তাকে দিয়েছে একাধারে চঞ্চল, আবার পরিমিত আভিজাত্যের ছোঁয়া। যেন ক্যামেরা নয়, মুহূর্তটাই তাকে বন্দি করার জন্য থমকে দাঁড়ায়। ফ্যাশন যে শুধু পোশাক নয়, ব্যক্তিত্বেরও প্রকাশ মেহজাবীনের এই উপস্থিতি তারই জীবন্ত প্রমাণ।

পোলকা ডটের কালো পোশাকে অনবদ্য মেহজাবীন

সাদা ডটের কালো অফ-শোল্ডার গাউন এবং পায়ের ম্যাচিং হিল তার আধুনিক, স্মার্ট এবং মার্জিত চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলে। তার সাজপোশাকটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যা একদিকে খুবই কেতাদুরস্ত, আবার অন্যদিকে আরামদায়কও বটে। আধুনিক ফ্যাশনে স্টাইল ও আরাম একত্রিত হতে পারে, এই ধারণা তার এই লুক থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পোলকা ডটের কালো পোশাকে অনবদ্য মেহজাবীন

এ ধরনের ডটেড পোশাক একদম ক্লাসিক, যা কখনো পুরনো হয় না। পোলকা ডটস ট্রেন্ডের বাইরে থাকলেও, তাদের জনপ্রিয়তা কখনো কমে না। মেহজাবীনের এই কালো ডটেড পোশাক তার সিগনেচার স্টাইলের একটা অংশ, যেটি তার নরম কিন্তু প্রফেশনাল ব্যক্তিত্বকে পুরোপুরি প্রকাশ করে। পোশাকটি যেমন আউটডোর বা ক্যাজুয়াল পার্টি, তেমনি একটু ফর্মাল ইভেন্টেও পরা যেতে পারে।

পোলকা ডটের কালো পোশাকে অনবদ্য মেহজাবীন

দুর্দান্ত আউটফিটের সঙ্গে মিল রেখে মেহজাবীন হাতে রেখেছেন সাদা চ্যানেল ব্যাগ। শুধু ব্যাগই নয়, মেহজাবীনের মেকআপ এবং হেয়ারস্টাইলও ছিল আলাদা মাধুর্য।

পোলকা ডটের কালো পোশাকে অনবদ্য মেহজাবীন

মেহজাবীনের এই সাজ পোশাক শুধু ফ্যাশন নয়, বরং তার জীবনের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। এই লুক তার আত্মবিশ্বাস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। একজন সফল এবং আধুনিক নারী হিসেবে তার স্টাইল সব সময় ফ্যাশন ট্রেন্ডে থাকে। অভিনেত্রীর এই ফ্যাশন শুধুমাত্র পোশাক বা এক্সেসরিজের সমষ্টি নয়, বরং এটি একজন মানুষের ব্যক্তিত্বেরও প্রতিফলন।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

লালের রাজকীয়তায় কাজলের নতুন রেড-কার্পেট লুক

লালের রাজকীয়তায় কাজলের নতুন রেড-কার্পেট লুক

রঙিন কারুকাজ আর নীলের মোহনায় নজরকাড়া মিমি

রঙিন কারুকাজ আর নীলের মোহনায় নজরকাড়া মিমি

ব্ল্যাক ড্রামায় মুগ্ধতা ছড়ালেন সুনেরাহ

ব্ল্যাক ড্রামায় মুগ্ধতা ছড়ালেন সুনেরাহ

কালো ব্লেজার-ফ্লেয়ার্ড ট্রাউজারে সুস্মিতার রাজকীয় উপস্থিতি

কালো ব্লেজার-ফ্লেয়ার্ড ট্রাউজারে সুস্মিতার রাজকীয় উপস্থিতি

ম্রুণাল ঠাকুর স্বাস্থ্যকর চুল ও ত্বক পেতে যা করেন

ম্রুণাল ঠাকুর স্বাস্থ্যকর চুল ও ত্বক পেতে যা করেন

সুতি শাড়িতেই নজড়কাড়া সাদিয়া

সুতি শাড়িতেই নজড়কাড়া সাদিয়া

মিনিমাল সাজে অনবদ্য কাজল

মিনিমাল সাজে অনবদ্য কাজল

রেডি টু ওয়্যার লুকে স্টাইলিশ সোনম

রেডি টু ওয়্যার লুকে স্টাইলিশ সোনম

খাঁদি শাড়িতে আবেদন ছড়ালেন রুনা

খাঁদি শাড়িতে আবেদন ছড়ালেন রুনা

ন্যুড ড্রেসে আলিয়ার ভিনটেজ গ্ল্যামারের ঝলক

ন্যুড ড্রেসে আলিয়ার ভিনটেজ গ্ল্যামারের ঝলক