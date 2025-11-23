  2. লাইফস্টাইল

রঙিন কারুকাজ আর নীলের মোহনায় নজরকাড়া মিমি

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৪ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
রঙিন কারুকাজ আর নীলের মোহনায় নজরকাড়া মিমি
পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী, ছবি: ফেসবুক থেকে

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজস্ব ফ্যাশনচেতনাকে বারবার নতুনভাবে তুলে ধরেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। পর্দার চরিত্রে যেমন তিনি বহুমাত্রিক, ফ্যাশনেও তেমনই বৈচিত্র্য তার। সম্প্রতি তার এক ভিন্নধর্মী সাজপোশাক নজর কাড়ছে সবার। ঐতিহ্যের ছোঁয়া, সমকালীনতার মিশ্রণ আর ব্যক্তিত্বের তীক্ষ্ণ উপস্থিতি মিলিয়ে মিমির এই লুক যেন তৈরি করেছে এক আলাদা আবহ।

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী

পুরো লুকে সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে গভীর নীল রঙের ব্যবহার। নীল স্রেফ একটি রং নয়-এটি প্রশান্তি, আত্মবিশ্বাস এবং রহস্যময়তার প্রতীক। মিমির পরা নীল স্কার্ট-ড্রেপ স্টাইলটি ঠিক সেই ভাবনাই বহন করছে। চলতি ফ্যাশনে ফিউশন স্টাইলের যে ঢেউ এসেছে, এই পোশাকে তারই এক মোলায়েম বহিঃপ্রকাশ-শাড়ি-ড্রেপের ছোঁয়া, তবুও আধুনিক কাট, যা একসঙ্গে মার্জিত ও হৃদয়গ্রাহী।

পোশাকের প্রাণ আসলে তার ব্লাউজের মধ্যেই। বহুরঙা এমব্রয়ডারি, সূক্ষ্ম নকশা, বোহেমিয়ান ঘরানার ঘূর্ণি ডিজাইন সব মিলিয়ে ব্লাউজটি যেন এক শিল্পকর্ম। এতে রংয়ের মেলবন্ধন শুধু নজরকাড়া নয়, বরং ব্যক্তিত্বের সাহসী প্রকাশও।

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী

ব্লাউজের স্ট্র্যাপ ও কাটে রয়েছে আভিজাত্যের পাশাপাশি উদ্যমী আধুনিকতার প্রকাশ। ফ্যাশনের ভাষায়, এটি ‘স্টেটমেন্ট পিস’ যেখানে পোশাক নিজেই অভিনয় করে। লুকটি সম্পূর্ণ করেছে নীল স্বচ্ছ ওড়না। এর হালকা টেক্সচার এবং কিনারায় রঙিন কারুকাজ ব্লাউজের সঙ্গে চমৎকার সঙ্গত তৈরি করেছে। স্বচ্ছ কাপড়ের ব্যবহার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে, কিন্তু মার্জিততাও বজায় রাখে মিমির লুক ঠিক সেটাই করছে।

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী

অতিরিক্ত গহনা নয়, মিমি বেছে নিয়েছেন পরিমিত সাজ। আঙুলে স্টাইলিশ রিং, গলায় সোনালি নেকপিস, কানে সিম্পল গহনার নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার তার লুককে ভারী হতে দেয়নি; বরং ব্লাউজের রঙিন কারুকাজকে সামনে এনে দিয়েছে আরও স্পষ্টভাবে।

মেকআপে রয়েছে এক তীক্ষ্ণ কিন্তু নমনীয় ভারসাম্য। ডার্ক, উইঙ্গড আইলাইনার, স্মোকি আইস, নিউড–টোন লিপস্টিক, নিখুঁত কনট্যুরিং। চোখের মেকআপ লুকটিকে দিয়েছে নাটকীয়তা আর লিপস্টিক ও স্কিন টোন মেকআপ দিয়েছে সফটনেস যা এই ফিউশন পোশাকের সঙ্গে ঠিকঠাক মানিয়েছে।

মিমি

ছবিতে মিমির অভিব্যক্তি এবং ভঙ্গিমায় রয়েছে আত্মবিশ্বাস, সূক্ষ্ম সংযম আর এক ধরণের আধুনিক নায়িকাসুলভ দৃঢ়তা। ফ্যাশন ছবি কেবল পোশাকের প্রদর্শন নয় এটি এক ধরনের ব্যক্তিত্বের প্রকাশও। তার পোজগুলো যেন বলছে, ফ্যাশন শুধু সৌন্দর্য নয়, এটি একধরনের ভাষা।

