  2. লাইফস্টাইল

চাল ধোয়া পানি, শীতে নখ মজবুত রাখার প্রাকৃতিক উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২২ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
চাল ধোয়া পানি, শীতে নখ মজবুত রাখার প্রাকৃতিক উপায়

শীতকালে নখ শুষ্ক, ভঙ্গুর ও সহজে ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। অনেকেই আরামের জন্য ক্রিম বা তেল ব্যবহার করেন। কিন্তু রান্নাঘরের একটি সাধারণ উপাদান নখের যত্নেও দারুণ কাজ করে। এটি শুধু ত্বক ও চুলের জন্য নয়, নখকে মজবুত ও স্বাস্থ্যবান রাখতেও সাহায্য করে। সেই উপাদান হলো চাল ধোয়া পানি।
কোরিয়ান স্কিন কেয়ার রুটিনে চাল ধোয়া পানি ত্বক ও চুলের পরিচর্যার অংশ হিসেবে জনপ্রিয়, কিন্তু এর কার্যকারিতা কেবল ত্বক বা চুলেই সীমাবদ্ধ নয়। চাল ধোয়া পানি নখে পুষ্টি পৌঁছে দেয়, নখকে মজবুত করে এবং ভঙ্গুরতা কমায়।

মূল বিষয় হলো, চাল ধোয়া পানি ব্যবহার করার সঠিক পদ্ধতি জানা। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে শীতের সময়ও নখ থাকবে সুস্থ, শক্ত ও সুন্দর।

আসুন জেনে নেওয়া যাক চাল ধোয়া পানি নখের যত্নে কী উপকার করে এবং কীভাবে ব্যবহার করতে হয়-

১. দুর্বল নখকে মজবুত করে

শীতকালে নখ দুর্বল হয়ে যায়। চাল ধোয়া পানিতে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিন উৎপাদনে সহায়তা করে এবং নখের কেরাটিন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিয়মিত এটি ব্যবহার করলে নখ দ্রুত ভাঙে না বরং নখ আরও চকচকে ও মসৃণ হয়ে ওঠে।

২. নখের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে
নিয়মিত যত্ন নিলেও যদি নখ ধীরে বৃদ্ধি পায় বা দুর্বল লাগে, তবে চাল ধোয়া পানি সাহায্য করতে পারে। এতে ভিটামিন বি ও ই, ম্যাগনেসিয়াম এবং সেলেনিয়াম রয়েছে, যা নখে রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করে। ফলে নখের বৃদ্ধি সচল থাকে এবং নখের নানা সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।

৩. নখের উজ্জ্বলতা পুনরুদ্ধার করে
অনেক সময় নখ ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং নখের ওপর সাদা বা হলুদ দাগ দেখা দেয়। নখ ভেঙে গেলে তা দ্রুত বাড়তে চায় না কিংবা নখের উপর ক্ষত তৈরি হয়। এই সব সমস্যা দূর করতে চাল ধোয়া পানি অত্যন্ত কার্যকর।

চাল ধোয়া পানি, শীতে নখ মজবুত রাখার প্রাকৃতিক উপায়

৪. হাইড্রেটেড রাখে
চাল ধোয়া পানি নখ এবং নখের চারপাশের ত্বক হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে। এতে থাকা খনিজ পদার্থ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট নখকে নরম ও মসৃণ রাখে। শুধু তাই নয়, নখের কিউটিকলগুলোও পরিষ্কার ও হাইড্রেটেড থাকে, ফলে শীতকালে নখের যেকোনো ক্ষতি প্রতিরোধ হয়।

৫.ফাঙ্গাল ইনফেকশন দূর করে
চাল ধোয়া পানি যেকোনো ধরনের ফাঙ্গাল ইনফেকশনের হাত থেকে নখকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এতে থাকা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য ছত্রাকের সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রাথমিক সুরক্ষা প্রদান করে। বিশেষ করে যাদের ঘন ঘন নখের রং পরিবর্তন বা শুষ্কতার সমস্যা রয়েছে। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে চাল ধোয়া পানি নখের অনেক সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।

নখের যত্নে চাল ধোয়া পানি যেভাবে ব্যবহার করবেন-
চাল ধোয়া পানি ছেঁকে আলাদা করুন এবং ভালো করে ফুটিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। এরপর আঙুলগুলো ১০-১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এছাড়া, নখের উপর তুলার সাহায্যে চাল ধোয়া পানি লাগিয়ে রাখতে পারেন। নিয়মিত প্রতিদিন ব্যবহার করলে নখের একাধিক সমস্যা কমানো সম্ভব।

যাদের নখ ডিটারজেন্ট বা অতিরিক্ত হাত ধোয়ার কারণে ফেটে যায় তারা প্রতিদিন কয়েক মিনিট চাল ধোয়া পানিতে ভিজিয়ে রাখলে বেশ উপকার পাবেন।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

আরও পড়ুন
শীতে রুক্ষ হাত-পায়ের যত্নের সেরা সময় রাতের কেয়ার
স্টিক-অন নেলসে মিনিটেই পান নখের ট্রেন্ড লুক

এসএকেওয়াই/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

রাত জেগে কাজ করলে ত্বকের যত্ন নেবেন যেভাবে

রাত জেগে কাজ করলে ত্বকের যত্ন নেবেন যেভাবে

পদ্ম ফুলে লুকানো রয়েছে ঝলমলে চুলের রহস্য

পদ্ম ফুলে লুকানো রয়েছে ঝলমলে চুলের রহস্য

জোহরান মামদানির রূপার আংটি কি শুধুই ফ্যাশন

জোহরান মামদানির রূপার আংটি কি শুধুই ফ্যাশন