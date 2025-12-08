  2. লাইফস্টাইল

শীতের কালেকশনে রঙিন ভারগো

প্রকাশিত: ০১:৫২ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
শীতের নতুন সব কালেকশন নিয়ে রঙিন সাজে সেজেছে দেশের অন্যতম ফ্যাশন ব্র্যান্ড ভারগো। ফ্যাশনেবল এসব পোশাক আধুনিকতা এবং দৈনন্দিন পরিধানের জন্য বেশ উপযোগী। ভারগো সবসময় ফ্যাশনের নতুন ধারা ও আধুনিকতার ডিজাইনকে ধারণ করে, যা দেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে আলাদা পরিচয় এনে দেয়।

প্রতিষ্ঠানটি দেশের আবহাওয়া ও উৎসবের সঙ্গে মিল রেখে ফ্যাশন সচেতন মানুষদের কথা মাথায় রেখে তাদের কালেকশনগুলো সাজিয়ে থাকে। আধুনিক প্রযুক্তি ও নিখুঁত ফিনিশিংয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিটি পোশাক তৈরি করা হয়, যা আরাম-উষ্ণতা ও আধুনিকতার স্টাইলের এক সমন্বয়।

এই শীতে পুরুষদের জন্য ভারগোতে রয়েছে জ্যাকেট, ওভারসার্ট, সোয়েটার, সোয়েট-শার্ট, ফর্মাল ও ক্যাজুয়াল শার্ট, টুইল প্যান্ট এবং ডেনিম প্যান্ট। আরও রয়েছে ফ্যাশনেবল মাফলার ও শীতের বিশেষ টুপি। ছেলেদের ফর্মাল এবং ক্যাজুয়াল পোশাকগুলো দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা।

অন্যদিকে নারীদের জন্য রয়েছে টপস, টিউনিক কুর্তি, জ্যাকেট, সোয়েটার, ওভারকোট, রিলাক্স প্যান্টসহ অন্যান্য পোশাকের বিপুল সমাহার। বিভিন্ন পোশাকে কারচুপি-এমব্রয়ডারি ও প্রিন্টের নিখুঁত কাজ এগুলোকে করেছে আরও আকর্ষণীয়।

ভারগো মানসম্মত পোশাক ও সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করে। যেখানে আরাম ও স্টাইলের নিশ্চয়তাও রয়েছে।

 

