শীতে চিয়া সিড দিয়ে তৈরি করুন সুস্বাদু ভাপা পিঠা

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৪৭ এএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

শীতের মরসুম মানেই পিঠা-পুলির রঙিন উত্সব। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই চিরায়ত রেসিপিতেও এসেছে নতুনত্বের ছোঁয়া। যারা স্বাস্থ্য সচেতন এবং নিত্যনতুন স্বাদের সন্ধানে থাকেন, তাদের জন্য এবারের শীতে দারুণ সংযোজন হতে পারে চিয়া সিড পিঠা। সুপারফুড হিসেবে পরিচিত চিয়া সিড দিয়ে খুব সহজেই তৈরি করা যায় স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর এবং মজাদার পিঠা।

চিয়া সিড ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন, ফাইবার ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজে সমৃদ্ধ। এটি হজমে সাহায্য করে, শরীরের শক্তি বাড়ায় এবং শীতকালে শরীরকে উষ্ণ রাখতেও কার্যকর। চিরায়ত পিঠার রেসিপিতে চিয়া সিড যোগ করলে স্বাদে নতুনত্ব আসে এবং পিঠার পুষ্টিগুণও অনেক বৃদ্ধি পায়।

যেকোনো পরিচিত পিঠার রেসিপিতেই চিয়া সিড ব্যবহার করা সম্ভব। তবে নরম ভাপা পিঠার সঙ্গে জেলির মতো টেক্সচার সবচেয়ে সুন্দরভাবে মানিয়ে যায়।

উপকরণ:

চালের গুঁড়ো ২ কাপ
চিয়া সিড ২ টেবিল চামচ
গরম পানি প্রয়োজন মতো
খেজুরের গুড় (স্বাদমতো),
নারিকেল কোরা, অথবা বিভিন্ন ধরনের ভর্তা ও মাংস

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে সামান্য গরম পানিতে চিয়া সিডগুলো অন্তত ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এতে চিয়া সিড ফুলে জেলির মতো হয়ে যাবে। এবার চালের গুঁড়োর সঙ্গে সামান্য লবণ এবং পরিমাণমতো হালকা গরম পানি মিশিয়ে ঘন গোলা তৈরি করুন। খেয়াল রাখুন, গোলা খুব পাতলা না হয়। ভেজানো চিয়া সিডগুলো হালকাভাবে এই গোলার সঙ্গে মিশিয়ে দিন। এরপর মিশ্রণটি দিয়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ভাপা পিঠা তৈরি করুন। গরম গরম পিঠা পরিবেশন করুন খেজুরের গুড় ও নারিকেলের সঙ্গে মিষ্টির জন্য, অথবা নানা ধরনের ভর্তা বা মাংসের ঝোলের সঙ্গে।

