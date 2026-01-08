  2. লাইফস্টাইল

সন্ধ্যার আড্ডার সেরা সঙ্গী মুচমুচে পালং পাকোড়া

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১২ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
সন্ধ্যার আড্ডার সেরা সঙ্গী মুচমুচে পালং পাকোড়া
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

সন্ধ্যার আড্ডা মানেই বন্ধুদের সঙ্গে গল্প, হেসে খেলে সময় পার করা। আর সেই সময়টা আরও মজাদার হয় যদি পাশে থাকে মুচমুচে গরম গরম পালং পাকোড়া। চা বা কফির সঙ্গে খেলে এই ছোট্ট নাশতা হয়ে ওঠে আড্ডার সেরা সঙ্গী।

উপকরণ

  • পালং শাক ১ আঁটি
  • বেসন ১ কাপ
  • হলুদ গুঁড়া হাফ চা চামচ
  • লালমরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ
  • জিরার গুঁড়া হাফ চা চামচ
  • চাট মসলা ১ চা চামচ
  • লবণ স্বাদমতো
  • বেকিং পাউডার ১ চা চামচ
  • তেল ভাজার জন্য

আরও পড়ুন: 

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে পালং শাক ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে বেসন, বেকিং পাউডার, লবণ, হলুদ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া ও মরিচের গুঁড়া একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ধীরে ধীরে সামান্য পানি দিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন, যেন চপের গোলার মতো হয়।

এবার কড়াইতে মাঝারি আঁচে তেল গরম করুন। এরপর ধুয়ে রাখা পালং শাক বেসনের মিশ্রণে ডুবিয়ে নিন, যেন পুরো পাতা ভালোভাবে কোটিং হয়। গরম তেলে দিয়ে বাদামি রং না আসা পর্যন্ত ভেজে নিন। ভালোভাবে ভাজা হয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন মচমচে পালং পকোড়া।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

শীতে চিয়া সিড দিয়ে তৈরি করুন সুস্বাদু ভাপা পিঠা

শীতে চিয়া সিড দিয়ে তৈরি করুন সুস্বাদু ভাপা পিঠা

শীত থাকতেই বানিয়ে নিন গাজরের হালুয়া

শীত থাকতেই বানিয়ে নিন গাজরের হালুয়া

ভেজানো চাল ছাড়াই পোয়া পিঠা, রইলো রেসিপি

ভেজানো চাল ছাড়াই পোয়া পিঠা, রইলো রেসিপি

গরম ভাতে জমজমাট পুদিনা পাতার ভর্তা

গরম ভাতে জমজমাট পুদিনা পাতার ভর্তা

রসগোল্লায় গুড়ের ছোঁয়া, বাড়িতেই বানান স্বাস্থ্যসম্মত মিষ্টান্ন

রসগোল্লায় গুড়ের ছোঁয়া, বাড়িতেই বানান স্বাস্থ্যসম্মত মিষ্টান্ন

ছুটির বিকেলে নাস্তায় রাখুন ফুলকপির কাটলেট

ছুটির বিকেলে নাস্তায় রাখুন ফুলকপির কাটলেট