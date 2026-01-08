সন্ধ্যার আড্ডার সেরা সঙ্গী মুচমুচে পালং পাকোড়া

সন্ধ্যার আড্ডার সেরা সঙ্গী মুচমুচে পালং পাকোড়া
সন্ধ্যার আড্ডা মানেই বন্ধুদের সঙ্গে গল্প, হেসে খেলে সময় পার করা। আর সেই সময়টা আরও মজাদার হয় যদি পাশে থাকে মুচমুচে গরম গরম পালং পাকোড়া। চা বা কফির সঙ্গে খেলে এই ছোট্ট নাশতা হয়ে ওঠে আড্ডার সেরা সঙ্গী।
উপকরণ
- পালং শাক ১ আঁটি
- বেসন ১ কাপ
- হলুদ গুঁড়া হাফ চা চামচ
- লালমরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ
- জিরার গুঁড়া হাফ চা চামচ
- চাট মসলা ১ চা চামচ
- লবণ স্বাদমতো
- বেকিং পাউডার ১ চা চামচ
- তেল ভাজার জন্য
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমে পালং শাক ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে বেসন, বেকিং পাউডার, লবণ, হলুদ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া ও মরিচের গুঁড়া একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ধীরে ধীরে সামান্য পানি দিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন, যেন চপের গোলার মতো হয়।
এবার কড়াইতে মাঝারি আঁচে তেল গরম করুন। এরপর ধুয়ে রাখা পালং শাক বেসনের মিশ্রণে ডুবিয়ে নিন, যেন পুরো পাতা ভালোভাবে কোটিং হয়। গরম তেলে দিয়ে বাদামি রং না আসা পর্যন্ত ভেজে নিন। ভালোভাবে ভাজা হয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন মচমচে পালং পকোড়া।
