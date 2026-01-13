একবার খেলে বন্ধ হয়ে যাবে অন্য পিঠা খাওয়া, রইলো রেসিপি
শীতকালে পিঠার স্বাদ আলাদা হওয়াটা স্বাভাবিক। আর যদি সেই পিঠা হয় সুস্বাদু বাঁধাকপি দিয়ে তৈরি, তাহলে একবার খেয়ে অন্য কোনো পিঠা মনেই পড়বে না। হালকা, পুষ্টিকর এবং মুখে ঘেমে যাওয়ার মতো এই পিঠা বানানোও খুব সহজ। বাড়িতে থাকা সাধারণ উপকরণ দিয়ে আপনি খুব কম সময়ে তৈরি করতে পারবেন এই শীতকালীন স্পেশাল। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- বাঁধাকপি ১টা
- পেঁয়াজ বাটা ৩ টেবিল চামচ
- রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ
- আদাবাটা ১ টেবিল চামচ
- ডিম ৩ টি
- চালের গুঁড়া আড়াই টেবিল চামচ
- লবণ স্বাদমতো
- জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ
- হলুদ আধা চা চামচ
- সাদা তেল ৩ টেবিল চামচ
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই বাঁধাকপি কুচি করে ভালোভাবে ধুয়ে সেদ্ধ করে নিন। এরপর সেদ্ধ বাঁধাকপিতে সব মসলা দিয়ে ভালোভাবে মেশাতে হবে। মেশানো হলে তাতে ডিম দিয়ে আবারও ভালো করে মেশাতে হবে। সবশেষে চালের গুঁড়া মেশানোর পর একটি মন্ড তৈরি করুন।
এবার একটি ফ্রাইপ্যানে তেল দিয়ে তেল গরম হলে মন্ডটি ছাড়তে হবে, নিজের পছন্দমতো সাইজে বানাতে পারবেন। আর ফ্রাইপ্যানে তেল এমনভাবে দিবেন যেন পিঠার সব জায়গায় তেল লাগে। এবার অল্প আঁচে পিঠার দুইপাশ ভালোভাবে ভেজে নিন। ভাজা শেষে পরিবেশন করুণ পছন্দমতো সস দিয়ে।
