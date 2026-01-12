স্বাদে অতুলনীয় শীতকালীন বাঁধাকপি ভর্তা
শীতকালে তাজা সবজির মধ্যে বাঁধাকপির আলাদা এক আবেদন আছে। শুধু স্বাস্থ্যের জন্য নয়, স্বাদের দিক থেকেও এটি বিশেষ। আর সেই স্বাদকে আরও বাড়িয়ে তোলে শীতকালীন বাঁধাকপি ভর্তা। সহজ উপকরণে, কম সময়ে তৈরি এই ভর্তা রুটি, ভাত বা পোলাও যেকোনো খাবারের সঙ্গে মেলে সুন্দরভাবে। যারা হালকা, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার পছন্দ করেন, তাদের জন্য বাঁধাকপি ভর্তা একটি পারফেক্ট সংযোজন। রইলো রেসিপি
উপকরণ
- বাঁধাকপি অর্ধেকটা
- লবণ স্বাদমতো
- সরিষার তেল পরিমাণমতো
- টমেটো মাঝারি আকারের ২ টি
- পেঁয়াজ কুচি এক কাপ
- রসুন কুচি ৫-৬ কোয়া
- শুকনো লাল মরিচ ৪-৫ টি (স্বাদ অনুযায়ী কম-বেশি হতে পারে)
- ধনেপাতা কুচি অল্প পরিমাণে
আরও পড়ুন:
- শীত থাকতেই বানিয়ে নিন গাজরের হালুয়া
- শীতে চিয়া সিড দিয়ে তৈরি করুন সুস্বাদু ভাপা পিঠা
- বিফ খিচুড়ির সঙ্গে কাটুক ছুটির দুপুর
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই বাঁধাকপি কুচি করে কেটে ধুয়ে সামান্য লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। এরপর চুলায় প্যান বসিয়ে তাতে অল্প তেল দিয়ে টমেটো ভেজে নিন। কিছুক্ষণ পরই টমেটো সেদ্ধ হয়ে নরম হয়ে যাবে। টমেটোর সবটুকু পানি শুকিয়ে গেলেই চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। এবার টমেটোর খোসা ফেলে দিন। তারপর অল্প তেলে পেঁয়াজ-রসুন কুচি ও শুকনো লাল মরিচ হালকা ভেজে নিন।
প্লেটে ভাজা পেঁয়াজ রসুন মরিচ নিয়ে সঙ্গে লবণ, তেল ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে সেদ্ধ বাঁধাকপি ও টমেটো দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলে মজাদার বাঁধাকপির ভর্তা।
জেএস/