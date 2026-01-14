  2. লাইফস্টাইল

মসলা ছাড়াই এত স্বাদ! রইলো পেশোয়ারি গোশতের গোপন রেসিপি

প্রকাশিত: ০৩:৪৪ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

ঝাল-মসলার ঝাঁজে অভ্যস্ত আমাদের রান্নাঘরে হঠাৎ করে প্রশ্ন জাগে মসলা ছাড়াও কি সত্যিই গোশত সুস্বাদু হতে পারে? উত্তরটা লুকিয়ে আছে পেশোয়ারি রান্নার দর্শনে। এখানে স্বাদের ভার দেওয়া হয় না দীর্ঘ মসলার তালিকার ওপর; বরং ভালো মানের মাংস, সঠিক সময় আর ধীর আঁচই হয়ে ওঠে আসল নায়ক।

মসলা ছাড়াই রান্না হওয়া পেশোয়ারি গোশত তাই ঝাল নয়, কিন্তু গভীর; ভারী নয়, কিন্তু তৃপ্তিকর। এই রেসিপি শুধু একটি রান্নার পদ্ধতি নয়, বরং মাংসের নিজস্ব স্বাদকে সম্মান জানানোর এক অনন্য শিল্প। আজ জানব সেই নীরব অথচ বিস্ময়কর স্বাদের গোপন রহস্য।

উপকরণ

  • গরু বা খাসির মাংস ১ কেজি
  • ঘি ১ চামচ
  • লবণ পরিমাণমতো
  • আস্ত আলু কয়েকটি
  • কাঁচা মরিচ ২টি
  • ধনিয়া পাতা পরিমাণমতো
  • আদা কুচি ২ টেবিল চামচ
  • টমেটো ২টি
  • গোলমরিচ গুঁড়া পরিমাণমতো
  • পানি প্রয়োজনমতো

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই মোটা তল বিশিষ্ট একটি হাঁড়ি নিন। এরপর তাতে সব উপকরণ একসঙ্গে দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। প্রয়োজনে অল্প পানি দিন। মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে নেড়েচেড়ে আবার ঢেকে রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে নরম হয়ে এলে নামিয়ে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার পেশোয়ারি গোশত। এবার পরিবেশন করুন রুটি, পরোটা, পোলাও, খিচুড়ির সঙ্গে।

