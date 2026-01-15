সকাল বা বিকালের নাস্তায় রাখুন বাঁধাকপির পাকোড়া

সকাল বা বিকালের নাস্তায় রাখুন বাঁধাকপির পাকোড়া
নাস্তার সময় যদি কিছু হালকা, সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাওয়ার কথা ভাবেন, তাহলে বাঁধাকপির পাকোড়া একটি চমৎকার বিকল্প। ক্রিস্পি বাইরের স্তর আর ভেতরে মসৃণ বাঁধাকপির স্বাদ একবার খেলে বারবার খাওয়ার ইচ্ছে জাগায়। তাছাড়া সহজ কিছু উপকরণ এবং কম সময়ে বানানো যায় এই পাকোড়া, যা সকাল বা বিকেলের নাস্তায় পরিবার বা অতিথি সবাইকে খুশি করবে। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- বাঁধাকপি আধা কেজি
- পেঁয়াজ কুচি ২ কাপ
- কাঁচামরিচ ৪/৫টি
- হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ
- মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ
- আদা ও জিরা বাটা ১ চা চামচ
- বেসন ২০০ গ্রাম
- বিটলবণ
- লবণ স্বাদমতো
- তেল পরিমাণমতো।
আরও পড়ুন:
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমে বাঁধাকপি কুচি করে কেটে ভালোভাবে ধুয়ে লবণ দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। এরপর বাঁধাকপি কুচির সঙ্গে পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, আদা, জিরা, বেসন ও লবণ দিয়ে ভর্তার মতো ভালোভাবে মাখিয়ে রেখে আরও ১০ মিনিট।
এবার কড়াইয়ে তেল গরম করে নিয়ে তাতে মাখিয়ে রাখা বাঁধাকপিগুলো হাত দিয়ে অল্প করে নিয়ে পাকোড়া আকারে দিন। বাদামি রং হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। ভাজা শেষে গরম গরম বাঁধাকপির পাকোড়া পরিবেশন করুন পছন্দের সালাদ, সস, বা চাটনির সঙ্গে।
জেএস/