স্লিপড্রেসে নিঃশব্দ আবেদন, ভাইরাল জয়ার নতুন লুক

স্লিপড্রেসে নিঃশব্দ আবেদন, ভাইরাল জয়ার নতুন লুক

প্রকাশিত: ১২:৪৪ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
অভিনেত্রী জয়া আহসান, ছবি: ফেসবুক থেকে

আড়ম্বর নয়, বাড়তি নাটকীয়তাও নয়; শুধু সংযমী সাজ আর আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতিতেই আবারও আলোচনায় জয়া আহসান। স্লিপড্রেসে তার সাম্প্রতিক লুকটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুহূর্তেই নজর কাড়ছে। নরম রঙ, মিনিমাল গয়না আর হালকা মেকআপে ধরা দেওয়া এই লুকে যেন নিঃশব্দেই ছড়িয়ে পড়ছে আবেদন। বয়সের সীমারেখা ভেঙে জয়া আবারও প্রমাণ করলেন, স্টাইল আসলে বাহুল্যের নয়, বরং রুচি আর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

বয়স যেন জয়া আহসানের কাছে কেবলই একটি সংখ্যা। প্রতিটি নতুন উপস্থিতিতে তিনি নিজেকে নতুনভাবে মেলে ধরেন, এবারও হয়নি তার ব্যতিক্রম। তার সাম্প্রতিক সাজে ধরা পড়েছে এক অনাবিল তারুণ্য, যা চোখ ফেরানো কঠিন করে তোলে।

হালকা ক্রিম রঙের পুরো দৈর্ঘ্যের সরু স্ট্র্যাপের স্লিভলেস পোশাকে অনন্য এক আবেদনে ধরা দিয়েছেন জয়া।

আয়নার সামনে নিজেকে উপভোগ করার সেই মুহূর্তটিও যেন হয়ে উঠেছে আলাদা করে দেখার মতো। সাজে বাড়তি কিছু না রেখেও তিনি ঠিকই নজর কাড়তে জানেন।

হাতে, কানে ও গলায় পরেছেন সূক্ষ্ম নকশার মুক্তোর গয়না, আধুনিক অথচ মার্জিত।

চুলে কপালের ঝুল রেখে গুছানো খোঁপা, মুখে মৃদু হাসি সব মিলিয়ে এক শান্ত অথচ আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি।

চোখে হালকা কাজল, মাসকারা ও আইলাইনারের ছোঁয়া, ঠোঁটে ন্যুড-মভ আভাযুক্ত চকচকে রঙ এই নরম মেকআপেই সম্পূর্ণ হয়েছে তার সাজ। বাহুল্য নয়, বরং সংযমী রুচির সৌন্দর্যেই জয়া আবারও প্রমাণ করলেন, সহজতাই তার সবচেয়ে বড় অলংকার। এই লুককে মনোমুগ্ধকর না বলে উপায় থাকে না।

