পায়েসে কমলার ছোঁয়া, স্বাদে চমক

পায়েসে কমলার ছোঁয়া, স্বাদে চমক
চিরচেনা পায়েস মানেই দুধ, চাল আর চিনি কিংবা গুড়ের মোলায়েম মিষ্টতা। কিন্তু কখনো ভেবেছেন, সেই পরিচিত স্বাদের ভেতর যদি ঢুকে পড়ে কমলার হালকা টক-মিষ্টি সুবাস? ঠিক তখনই বদলে যায় পুরো অভিজ্ঞতা। পায়েসে কমলার ছোঁয়া শুধু স্বাদের নতুনত্বই আনে না, এনে দেয় এক ধরনের চমক, যা প্রথম চামচেই জাগিয়ে তোলে কৌতূহল। ঐতিহ্য আর পরীক্ষার এই মেলবন্ধনে জন্ম নেয় এমন এক মিষ্টান্ন, যা চেনা হয়েও একেবারে আলাদা। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- দুধ ২ লিটার
- তেজপাতা ২টি
- চিনিগুড়া চাল ২-৩ টেবিল চামচ
- চিনি ২০০ গ্রাম
- কমলার রস ১ কাপ
- কাজু, বাদাম, পেস্তা কুচি ২-৩ টেবিল চামচ
- কমলার শাঁস ১ কাপ
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই কাজু, বাদাম আর পেস্তা কুচি শুকনো তাওয়ায় হালকা করে ভেজে আলাদা করে রাখুন। এরপর একটি পাত্রে দুধ নিয়ে তাতে তেজপাতা দিয়ে মাঝারি আঁচে জ্বাল দিন। দুধ একটু ঘন হয়ে পরিমাণে প্রায় অর্ধেক হলে তাতে চালের গুঁড়া দিন। ভালোভাবে নাঁড়ুন যেন দলা না বাঁধে।
প্রায় ১০ মিনিট পর চিনি মিশিয়ে নিন। পায়েস হয়ে গেলে চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। তবে ফ্রিজে রাখার দরকার নেই, ঘরের তাপমাত্রাতেই ঠান্ডা হতে দিন। এবার ঠান্ডা পায়েসে কমলার রস, কমলালেবুর শাঁস আর ভেজে রাখা বাদাম কুচি ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর তা ফ্রিজে রেখে দিন। ভালোভাবে ঠান্ডা হলে পরিবেশন করুন সুস্বাদু কমলার পায়েস।
