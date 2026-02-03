  2. লাইফস্টাইল

শবে বরাত স্পেশাল

অল্প উপকরণে বানিয়ে নিন ফ্লাওয়ার বান

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫০ এএম, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
অল্প উপকরণে বানিয়ে নিন ফ্লাওয়ার বান
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

ঝকঝকে ফুলের মতো দেখতে এই ফ্লাওয়ার বান বানাতে লাগবে না জটিল কোনো উপকরণ বা দীর্ঘ প্রস্তুতি। ঘরেই থাকা অল্প কিছু উপকরণ ব্যবহার করে সহজেই তৈরি করা যায় নরম, সুগন্ধি ও মুখরোচক এই বান। বিশেষ দিন হোক কিংবা হালকা নাশতার আয়োজন, চা বা কফির সঙ্গে ফ্লাওয়ার বান মানেই আলাদা এক আনন্দ। চলুন ঝামেলা ছাড়াই শিখে নেওয়া যাক ঘরে বসে ফ্লাওয়ার বান তৈরির সহজ রেসিপি।

উপকরণ

  • ময়দা ৪ কাপ
  • লবণ স্বাদমতো
  • বাটার ৪ টেবিল চামচ
  • চিনি ৪ টেবিল চামচ
  • তরল দুধ ২ থেকে ২-১/২ কাপ (কম বেশি হতে পারে )
  • ইস্ট ২ চা চামচ
  • তেল সামান্য
  • ড্রাই ফ্রুটস ১ কাপ

আরও পড়ুন: 

যেভাবে তৈরি করবেন

ড্রাই ফ্রুটস ছাড়া ময়দার সঙ্গে সব উপকরণ দিয়ে ভালোভাবে মেখে ৪৫ মিনিট রেস্টে রেখে দিন। ৪৫ মিনিট পর ছোট ছোট গোল গোল বল বানিয়ে ভেতরে ড্রাই ফ্রুটসগুলো দিয়ে ভালো করে মুখ বন্ধ করে উপরে তেল ব্রাশ করে ১৫ মিনিট রেস্টে রেখে প্রিহিট ওভেনে ১৭০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ১৫-২০ মিনিট বেক করুন। বেক হলে নামিয়ে সাথে সাথে বাটার ব্রাশ করে পরিবেশন করুন সুস্বাদু ফ্লাওয়ার বান।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বিটরুট হালুয়ার রেসিপি

বিটরুট হালুয়ার রেসিপি

খেজুরের হালুয়া বানাবেন যেভাবে

খেজুরের হালুয়া বানাবেন যেভাবে

শবে বরাতে ইবাদতের ফাঁকে বানিয়ে নিন সুজির হালুয়া

শবে বরাতে ইবাদতের ফাঁকে বানিয়ে নিন সুজির হালুয়া

শবে বরাতের মিষ্টি আয়োজনে থাকুক লাউয়ের হালুয়া

শবে বরাতের মিষ্টি আয়োজনে থাকুক লাউয়ের হালুয়া