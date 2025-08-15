ধানমন্ডি ৩২-এ প্রবেশপথ বন্ধ, উৎসুক জনতাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ
রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে অবস্থিত শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির সামনের সড়কে জনসাধারণের প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ধানমন্ডি জোনের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) জিসানুল হক।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেল ৬ টার দিকে তিনি এসব কথা বলেন।
জিসানুল হক বলেন, আমাদের স্বাভাবিক নিরাপত্তা ডিউটি বলবৎ রয়েছে। এখনো পর্যন্ত এখানে কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না। এখানে অনেক উৎসুক জনতাকে দেখতে পাচ্ছি। তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমরা এই মুহুর্তে কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছি না।
তিনি বলেন, ভবনের কিছু অংশ ভগ্নপ্রায়, সেখানে কেউ প্রবেশ করলে তা ভেঙে পড়তে পারে। মানুষের নিরাপত্তার জন্যই সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
এডিসি জিসানুল হক বলেন, কোথাও কোনো সমস্যা নেই। পুলিশের নিয়মিত টহল ও উপস্থিতি রয়েছে। আমরা সার্বিকভাবে কোনো ধরনের আশঙ্কা দেখছি না।
কাউকে আটক করার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আজকে আমরা কাউকে আটক করিনি। গতকাল ছিনতাইকারী ও পকেটমার সন্দেহে কয়েকজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের বিষয়ে যাচাই-বাছাই চলছে এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
