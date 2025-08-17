  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে কথা-কাটাকাটির জেরে তিনজনকে কুপিয়ে জখম

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৬:২৭ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
এই ঘটনায় একই পরিবারের দুই নারীকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে কথা-কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে বাবা-ছেলেসহ তিনজনকে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে।

রোববার (১৭ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে শিকলবাহা ইউনিয়নের দইয়্যার ভাণ্ডার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন- নুর মোহাম্মদ (৫৭) এবং তার দুই ছেলে আবদুল কাদের (৩৪) ও ফজল কাদের (৩২)। তারা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এর মধ্যে নুর মোহাম্মদ ও তার এক ছেলে আইসিইউতে, আরেক ছেলে সাধারণ কক্ষে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে দুই পরিবারে জমি সংক্রান্ত বিরোধে উত্তেজনা চলছিল। আজ বাড়ির পাশে মাছ ধরার বড়শি নিয়ে নুর মোহাম্মদ ও প্রতিবেশী পুলিশ সদস্য নবীর ছেলে দিদারের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এ সময় দিদার, তার ভাতিজা ও ভাইয়েরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালান। এতে নুর মোহাম্মদ ও তার দুই ছেলে আহত হন।

কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শরীফ বলেন, তদন্ত করে এই ঘটনায় একই পরিবারের দুই নারীকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে দেশীয় অস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

