রামপুরায় লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক নিহত

রামপুরায় লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক নিহত
রাজধানীর রামপুরা ব্রিজের ওপরে তেলবাহী লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক মো. নাজমুল ইসলাম (৪৬) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তি প্রভিটা গ্রুপের ডেপুটি ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বেলা ১১টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত ব্যক্তির সহকর্মী মো. ইকবাল বলেন, নাজমুল প্রভিটা গ্রুপের ডেপুটি ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সকালের দিকে গুলশানে অফিসে যাওয়ার সময় রামপুরার ব্রিজে তেলবাহী লরি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে দ্রুত একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি বলেন, নিহত ব্যক্তির বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলা জীবননগর থানায়। তিনি দুই মেয়ের জনক ছিলেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে। এ ঘটনায় তেলবাহী লরিটি পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
