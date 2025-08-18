অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণে তিতাস গ্যাসের অভিযান
অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং গ্যাস চুরি রোধে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড দুটি পৃথক স্থানে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করেছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) তথ্য অধিদপ্তরের এক তথ্য বিবরণীতে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
তথ্য বিবরণী থেকে জানা গেছে, রোববার চালানো এ অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, তিতাস গ্যাস আঞ্চলিক বিতরণ বিভাগ-সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ ইকোনমিক জোন এলাকায় একটি অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে তিনটি অবৈধ চুনা কারখানার গ্যাস সংযোগ এবং ‘দিশারী হোটেল অ্যান্ড হাইওয়ে রেস্টুরেন্ট’ ও ‘হিরাঝিল হোটেল অ্যান্ড হাইওয়ে রেস্টুরেন্ট’ নামের দুটি হোটেলের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
অভিযানের সময় ফায়ার সার্ভিস এবং এক্সকাভেটরের সহায়তায় চুনাভাটির সরঞ্জামাদি নষ্ট করে দেওয়া হয়। এই অভিযানে তিন লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এ ঘটনায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং দুজনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে ।
অন্য একটি অভিযানে তিতাস গ্যাস আঞ্চলিক বিক্রয় বিভাগ-সাভার ঢাকা জেলার সাভারের কলমা, গৌরীপুর, গরুরহাট, আশুলিয়া কলেজ রোড ও বড় আশুলিয়া এলাকায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ উচ্ছেদ করে। এ অভিযানে ১০০ মিটার অবৈধ বিতরণ লাইন, দুটি অবৈধ শিল্প সংযোগ এবং তিনটি মিটারবিহীন আবাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
উল্লেখ্য, ‘রুট নেক্স ওয়াশিং’ নামক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবৈধ সংযোগ তৃতীয়বারের মতো বিচ্ছিন্ন করে সোর্স পয়েন্ট থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযানে একটি শিল্প গ্রাহকের কাছ থেকে এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
