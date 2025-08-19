  2. জাতীয়

কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হাজতির ঢামেকে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩১ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

কিরণ পরিতোষ চন্দ্র (৫০) নামে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কারারক্ষী তোফায়েল জানান, সকালের দিকে পরিতোষ হঠাৎ কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দ্রুত তাকে ঢামেকে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানান, পরিতোষের হাজতি নম্বর ২৪০৯৫/২৫। তার বাবার নাম শ্রী যগেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর। তবে তিনি কী মামলায় কারাগারে ছিরেন তা জানাতে পারেননি তোফায়েল।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। পরে মরদেহ পরিবারে কাছে হস্তান্তর করা হবে।

কাজী আল-আমিন/ইএ

