নুরকে দেখতে ঢামেকে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে গিয়েছেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম।
রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে তিনি সেখানে যান। নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়ে কিছুক্ষণ থাকার পর বিকেল ৩টার দিকে বেরিয়ে যান তিনি।
এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ঢামেকের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামানসহ অন্য চিকিৎসকরা।
কাজী আল আমিন/এএমএ/জেআইএম