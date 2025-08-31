নুরকে দেখতে ঢামেকে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

  2. জাতীয়

প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা মেডিকেল কলেজে নুরুল হক নুরকে দেখতে এসেছেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে গিয়েছেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম।

রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে তিনি সেখানে যান। নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়ে কিছুক্ষণ থাকার পর বিকেল ৩টার দিকে বেরিয়ে যান তিনি।

এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ঢামেকের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামানসহ অন্য চিকিৎসকরা।

