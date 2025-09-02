  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে পৃথক অভিযানে ৫ আসামি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৫:৫৫ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের বন্দর থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে পাঁচ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ফাঁড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট মামলায় দুজন, চুরি মামলার ঘটনায় দুই নারী এবং এক পরোয়ানাভুক্ত আসামি রয়েছেন।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে বারিক বিল্ডিং মোড় এলাকা থেকে ফাঁড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট মামলার দুই আসামি নাঈম হৃদয় (১৯) ও মো. মালু মিয়াকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

এর আগের দিন রোববার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে মধ্যম গোসাইলডাঙ্গা এলাকা থেকে চুরি মামলার মূল হোতা দুই নারী তাছলিমা বেগম (২৩) ও তাসনুর বেগমকে (২২) আটক করে পুলিশ।

এছাড়া মঙ্গলবার ভোররাতে কলসীদিঘীরপাড় এলাকা থেকে জিআর পরোয়ানাভুক্ত আসামি মো. শাওন সরদারকে গ্রেফতার করা হয়।

বন্দর থানার ওসি আফতাব উদ্দিন জানান, গ্রেপ্তার আসামিদের সংশ্লিষ্ট আলাদা আলাদা মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

