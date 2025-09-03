উপসচিব পদে পদোন্নতি, তথ্য ক্যাডারে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের অভিযোগ
সম্প্রতি প্রশাসনে উপসচিব পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার। এ পদে পদোন্নতি দেওয়ার ক্ষেত্রে তথ্য ক্যাডারে জ্যেষ্ঠতার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।
তথ্য ক্যাডারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে জুনিয়রদের উপসচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী কর্মকর্তারা।
এদিকে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে মাত্র দুজনকে উপসচিব পদে পদোন্নতি নিয়ে তথ্য (সাধারণ) ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
গত ২৮ আগস্ট ২৬৮ জন সিনিয়র সহকারী সচিব ও সমমর্যাদার কর্মকর্তাকে উপসচিব পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার।
এবার প্রশাসন ক্যাডারের ১৯২ জন কর্মকর্তা এ পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য ক্যাডার থেকে উপসচিব হয়েছেন ৭৬ জন কর্মকর্তা।
সিনিয়র সহকারী সচিব থেকে উপসচিব পদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য ছিল বিসিএস ৩০তম ব্যাচ। এ ছাড়া এর আগের পদোন্নতি বঞ্চিত বিভিন্ন ব্যাচের কর্মকর্তারাও উপসচিব পদে পদোন্নতির তালিকায় এসেছেন বলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে।
‘সরকারের উপসচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২’ অনুযায়ী উপসচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ও ২৫ শতাংশ অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিবেচনায় নিতে হয়।
এবার অন্যান্য ক্যাডারের মধ্যে তথ্য ক্যাডার (সাধারণ) থেকে উপসচিব হয়েছেন দুজন কর্মকর্তা। জ্যেষ্ঠতা তালিকার প্রথম চারজনকে ডিঙ্গিয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
তথ্য ক্যাডারের একজন কর্মকর্তার নাম প্রকাশ না করে বলেন, এবার পদোন্নতির ক্ষেত্রে মূল ছিল প্রশাসন ক্যাডারের ৩০তম ব্যাচ। অন্যদিকে তথ্য ক্যাডারের ২৪, ২৭ ও ২৮ ব্যাচের ১৩ জনের পদোন্নতির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। পদোন্নতির বিবেচনার জন্য তালিকায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রথম ছিলেন ২৪তম বিসিএসের তথ্য অধিদপ্তরের উপপ্রধান তথ্য অফিসার কামরুজ্জামান ভুঁঞা (জ্যেষ্ঠতা নম্বর ৩০), দ্বিতীয় ছিলেন মুহা: শিপলু জামান (জ্যেষ্ঠতা নম্বর ৩৪) তৃতীয় ছিলেন হাছিনা আক্তার (জ্যেষ্ঠতা নম্বর ৩৯ ), চতুর্থ ছিলেন ২৭তম বিসিএস এর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (জ্যেষ্ঠতা নম্বর ৫৭)।
তবে চারজন সিনিয়র কর্মকর্তা পদোন্নতি না পেলেও ২৭তম বিসিএস এর জ্যেষ্ঠতা নম্বর ৫৯ ও ৬১ নম্বরের দুজন কর্মকর্তা পদোন্নতি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।
আরেকজন কর্মকর্তা বলেন, আমরা মনে করেছিলাম তথ্য ক্যাডারের অন্তত ৬-৭ জন পদোন্নতি পাবেন। যেখানে আমাদের ব্যাচমেটরা যুগ্ম-সচিব পর্যন্ত হয়েছেন, সেখানে আমরা উপসচিবই হতে পারলাম না। কারণ প্রশাসন ক্যাডারের ২৪ ব্যাচের কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।
