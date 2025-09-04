পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক পিটার হাসের
বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়ামের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা ৪৮ মিনিট থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত এ বৈঠক চলে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সচিবের কার্যালয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয় বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছে।
গত শনিবার এক সপ্তাহের সফরে বাংলাদেশে আসেন পিটার হাস। এরই অংশ হিসেবে বুধবার তিনি কক্সবাজারে যান এবং রাতে ঢাকায় ফেরেন।
পিটার হাস ঢাকায় দায়িত্ব পালন করেছেন ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত। গত বছরের জুলাই-আগস্টে গণআন্দোলনের মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি দায়িত্ব শেষ করে ২৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে ফেরেন। এরপর মার্কিন ফরেন সার্ভিস থেকে অবসর নিয়ে অক্টোবরে যোগ দেন বহুজাতিক জ্বালানি কোম্পানি এক্সিলারেট এনার্জিতে। প্রতিষ্ঠানটির বাংলাদেশে বিনিয়োগ রয়েছে এবং কক্সবাজারের মহেশখালীতে একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল পরিচালনা করছে।
কোম্পানিটি জানিয়েছিল, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে পিটার হাসের কাজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চায় তারা। সেই সূত্রে পিটার হাস অবসর নেওয়ার পরও প্রায়ই বাংলাদেশ সফর করেন।
গত ৫ আগস্ট জুলাই অভ্যুত্থানের বছরপূর্তিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শীর্ষ নেতারা কক্সবাজার সফরে যান। সেসময় গুঞ্জন ওঠে, তারা সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে গোপনে বৈঠক করেছেন। দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ একাধিক শীর্ষ নেতার উপস্থিতির কথা শোনা যায়। এ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। তবে ওয়াশিংটনভিত্তিক সূত্রগুলো জানায়, তখন পিটার হাস যুক্তরাষ্ট্রেই অবস্থান করছিলেন।
ঢাকায় দায়িত্ব পালনের সময় থেকেই আলোচনায় ছিলেন পিটার হাস। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তার যোগাযোগ, বিবৃতি ও কার্যক্রম তাকে সবসময় সংবাদের শিরোনামে রেখেছে।
অবসরের পর এপ্রিলে ঢাকা সফরে এসে তিনি ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল আয়োজিত একটি বৈঠকে অংশ নেন। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক, জ্বালানি নিরাপত্তা, বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও প্রযুক্তি সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনও। ওই সফরে পিটার হাস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গেও বৈঠক করেছিলেন।
এপ্রিলে সফরের পর আবারও ঢাকায় এসেছেন আলোচিত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত। এবার তিনি বৈঠক করলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে।
